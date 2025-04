Padre orco violenta e uccide la figlia di una settimana: “Volevo darle qualcosa per cui piangere”

Un tragico caso di violenza familiare ha scosso Johannesburg, dove Hugo Ferreira, un uomo di 37 anni, è stato condannato a due ergastoli per l’omicidio e la violenza sessuale della sua neonata, avvenuto l’8 giugno 2023. La bimba, di appena una settimana di vita, è stata vittima di una furia inaspettata e brutale da parte del padre, il quale ha fornito una confessione agghiacciante durante il processo.





Secondo quanto emerso in aula, quel giorno la madre della neonata era uscita per acquistare dei pannolini, promettendo di tornare rapidamente. Tuttavia, il suo ritorno si è prolungato, e la piccola ha cominciato a piangere per la fame e per la necessità di essere cambiata. Questo pianto ha innescato una reazione violenta nel padre, che ha descritto la sequenza degli eventi in modo raccapricciante. “Ho afferrato con forza la bambina dietro al collo e le ho colpita ripetutamente i glutei, spingendola poi con la testa contro la superficie su cui stavo lavorando”, ha dichiarato Ferreira.

Dopo ore di agonia, la neonata è stata portata in ospedale solo quando la madre è tornata e ha notato che la bambina era gravemente ferita. Sfortunatamente, la piccola è deceduta il giorno seguente a causa delle ferite alla testa. Hugo Ferreira ha ammesso di aver tenuto la bambina lontana dalla madre, consapevole che la donna avrebbe potuto accorgersi delle condizioni critiche della figlia. “Quando sua madre è tornata, ho capito che avrebbe visto che qualcosa non andava. L’ho fatto perché mi sono reso conto che era gravemente ferita”, ha confessato.

Durante la sua testimonianza, Ferreira ha anche rivelato di essere sotto l’effetto di metanfetamina al momento dei fatti, ma ha sostenuto che ciò non ha influenzato le sue azioni. Il giudice, nel pronunciarsi sulla condanna, ha descritto il comportamento dell’uomo come “brutale, spietato e mostruoso”. La corte ha quindi deciso di non concedere attenuanti, infliggendo la pena massima per i reati di omicidio e violenza sessuale.

La condanna a due ergastoli è stata emessa sia per l’omicidio della neonata sia per la violenza sessuale, e l’uomo è stato inserito nel registro dei criminali sessuali. Questo caso ha suscitato una vasta indignazione e tristezza, evidenziando la vulnerabilità dei bambini e la necessità di proteggere i più piccoli da atti di violenza.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei minori e sull’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di rischio. La comunità di Johannesburg è rimasta sconvolta da questo atto di violenza, che ha portato a riflessioni più ampie sulla salute mentale e sulle dipendenze, che possono influenzare comportamenti già fragili.

Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di una vigilanza costante nei confronti delle famiglie in difficoltà, sottolineando che situazioni come quella vissuta dalla neonata possono essere prevenute. La condanna di Hugo Ferreira rappresenta un passo verso la giustizia, ma non può restituire la vita alla piccola vittima.