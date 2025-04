Panino fatale a Roma: una studentessa di 21 anni muore in seguito a un grave shock anafilattico

A Roma, una tragica vicenda ha colpito la comunità studentesca: una giovane di 21 anni, di nazionalità statunitense, è deceduta a causa di uno shock anafilattico dopo aver consumato un panino. La ragazza, che soffriva di allergie alimentari, si è sentita male e, nonostante i tentativi di soccorso da parte delle amiche e dei sanitari, è morta prima di poter essere trasportata in ospedale.





L’incidente è avvenuto mercoledì 2 aprile, intorno alle 14:30, in via Casilina 233, nella zona di Pigneto, all’interno di un centro che accoglie studenti internazionali in programma Erasmus. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si è sentita male nel parcheggio del palazzo che ospita l’International Campus, un luogo estraneo all’accaduto, dato che il panino era stato acquistato presso un alimentari della zona.

Le amiche della ragazza hanno immediatamente cercato di aiutarla somministrandole una dose di Bentelan, un farmaco utilizzato per trattare le reazioni allergiche. Hanno anche tentato di praticarle un massaggio cardiaco, ma questi sforzi non sono stati sufficienti a salvarle la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti del commissariato di Porta Maggiore. Nonostante i tentativi di rianimazione durati circa 30 minuti, la giovane è deceduta prima di essere trasferita al pronto soccorso.

La questura ha confermato che la tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri. La studentessa si era recata in un locale per la pausa pranzo, probabilmente con l’intenzione di mangiare un panino. Tuttavia, a causa di “barriere linguistiche”, non è riuscita a comunicare le sue allergie alimentari al personale del locale. La ragazza non parlava italiano e i dipendenti dell’alimentari non comprendevano l’inglese. Dopo aver lasciato il locale, si è sentita male e ha iniziato a correre verso la struttura che la ospitava insieme ad altri studenti stranieri.

Si è accasciata nel parcheggio, dove le sue amiche hanno tentato di soccorrerla. Dopo aver somministrato il Bentelan, hanno provato a eseguire il massaggio cardiaco, ma senza successo. L’arrivo dei soccorritori del 118 non ha cambiato l’esito tragico della situazione. Ulteriori indagini sono attualmente in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento, l’identità della vittima non è stata divulgata.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sull’importanza della comunicazione riguardo alle allergie, specialmente per gli studenti stranieri che si trovano in un paese diverso. Le autorità stanno esaminando attentamente le circostanze che hanno portato a questa tragedia, mentre la comunità studentesca di Roma è in lutto per la perdita della giovane.

Questo evento drammatico mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alle allergie alimentari, soprattutto in contesti in cui la comunicazione può risultare difficile. Le autorità locali e le istituzioni educative sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza e la salute degli studenti, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.