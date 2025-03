Paolo Ciavarro e lo scatto con mamma Eleonora Giorgi a San Valentino: il dolce momento con il piccolo Gabriele

Il 3 marzo, Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, diagnosticato circa due anni fa. L’attrice ha affrontato la malattia con grande coraggio e positività, supportata costantemente dalla sua famiglia, che le è stata vicina fino alla fine. Tra i familiari che le sono stati accanto ci sono i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, la nuora Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele. Eleonora ha sempre desiderato essere una nonna presente, e il legame con il piccolo è stato per lei una fonte di gioia.





Dopo la notizia della sua scomparsa, Paolo Ciavarro ha deciso di condividere un dolce ricordo della madre su Instagram. Ha pubblicato una foto in cui Eleonora è ritratta di spalle accanto a Gabriele, il nipote che tiene in mano un palloncino rosso a forma di cuore. Questo scatto, risalente al 14 febbraio, giorno di San Valentino, rappresenta un momento speciale per la famiglia. Pochi giorni dopo quella foto, Giorgi aveva rivelato di essere stata ricoverata a causa di un aggravamento delle sue condizioni, sentendosi così debole da non riuscire a camminare nemmeno per dieci passi. Tuttavia, il suo pensiero principale è sempre stato il piccolo Gabriele.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Eleonora aveva espresso il desiderio di essere ricordata in un modo particolare: “Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo.” Queste parole riflettono l’amore e la dedizione che Giorgi ha sempre avuto nei confronti della sua famiglia, in particolare nei confronti del nipote.

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha colpito profondamente la famiglia Ciavarro, e in particolare Paolo, il figlio più giovane, frutto del matrimonio dell’attrice con Massimo Ciavarro. Per commemorare la madre, Paolo ha condiviso sui social una foto che lo ritrae da bambino in compagnia di Eleonora. Nello scatto, l’attrice sorride mentre il figlio si aggrappa a lei, un’immagine che evoca il forte legame che li univa. Paolo ha accompagnato la foto con un messaggio toccante: “Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo. Poi, il simbolo dell’infinito, perché tale è il legame che c’è tra loro.”

I funerali di Eleonora Giorgi si svolgeranno il 5 marzo a Roma. La sua morte rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia, ma anche per il mondo del cinema italiano, in cui Giorgi ha lasciato un’impronta significativa. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli memorabili e da una presenza scenica che ha affascinato il pubblico.

Eleonora ha spesso parlato della sua esperienza nel settore cinematografico e delle difficoltà che ha affrontato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle donne nella sua professione. La sua determinazione e il suo spirito ribelle l’hanno resa un’icona per molte donne nel mondo dello spettacolo. Durante la sua vita, ha dimostrato che, nonostante le sfide, è possibile mantenere un atteggiamento positivo e affrontare le avversità con il sorriso.