Passeggeri di una nave da crociera invitati a chiudere tende e luci per una ragione sorprendente mentre navigano in determinate acque

Quanto ne sai sulla sicurezza sulle navi da crociera? I passeggeri della Queen Anne della Cunard si sono trovati in una situazione davvero inaspettata durante il loro viaggio di 111 notti. Quello che doveva essere un lussuoso e rilassante soggiorno ha preso una piega più seria quando il capitano ha impartito istruzioni rigorose riguardo ai protocolli di sicurezza. Mentre la maggior parte dei viaggiatori si aspetta una navigazione tranquilla, pochi immaginano di dover spegnere le luci e chiudere le tende per la propria sicurezza.





La nave è salpata dalla Germania a gennaio e ha recentemente attraversato il Mare di Sulu-Celebes, una zona situata tra Darwin, in Australia, e Manila, nelle Filippine. Questo tratto di mare non è famoso per le onde alte o il maltempo, ma per una minaccia molto più preoccupante: la pirateria. Questo fenomeno affligge alcune rotte marittime da anni, rendendo necessarie misure di sicurezza particolari.

Mentre la nave si avvicinava a queste acque ad alto rischio, il capitano ha fatto un annuncio a tutto l’equipaggio che ha lasciato alcuni passeggeri un po’ turbati. Ha informato che la nave sarebbe stata gestita con un “livello di allerta di sicurezza più elevato” a causa del rischio di pirateria.

Tra le misure precauzionali, tutti i ponti esterni sarebbero rimasti chiusi durante la notte. Solo l’illuminazione essenziale sarebbe stata lasciata accesa. L’obiettivo era rendere la grande nave da crociera meno visibile a eventuali minacce che potevano nascondersi nelle acque circostanti.

Ai passeggeri sono state date istruzioni dirette anche riguardo alle loro cabine: spegnere le luci quando non necessarie e tenere le tende sempre chiuse. Lo scopo di questa procedura era ridurre la visibilità della nave e impedire che diventasse un facile bersaglio per i pirati che agiscono sotto copertura dell’oscurità.

Un ospite della nave ha registrato un video dell’annuncio, che ha iniziato a circolare rapidamente sui social media. Le reazioni sono state contrastanti: alcuni hanno espresso stupore, mentre altri sono rimasti indifferenti.

Un utente di TikTok ha commentato: “Beh, suona terrificante.” L’autore del post ha risposto: “Non proprio, sono solo precauzioni di sicurezza. Il rischio è molto basso.” Un altro utente ha aggiunto: “Non so perché, ma ogni volta che sento parlare di pirati veri rimango sempre scioccato/stupito che esistano davvero.”

Un ex lavoratore di una nave da crociera ha condiviso la sua esperienza: “Ho lavorato su una nave da crociera e ci sono alcune zone in cui si verifica la pirateria. Quando passavamo vicino alla Somalia, veniva a bordo una compagnia di sicurezza speciale con armi. Siete al sicuro.”

Un altro utente ha rassicurato i viaggiatori: “A essere onesti, se una nave da crociera o passeggeri fossero attaccati dai pirati, la risposta delle navi militari sarebbe rapida e immediata, più di quanto accadrebbe con una nave mercantile normale.”

Anche se l’idea di pirati che attaccano una nave da crociera moderna può sembrare uscita da un film di Hollywood, la realtà è che queste attività criminali esistono ancora. Tuttavia, le navi da crociera sono raramente prese di mira. I pirati tendono a concentrarsi su petroliere e navi porta-container, che sono più facili da abbordare e offrono carichi di valore che possono essere riscattati o rivenduti. Nonostante ciò, le autorità marittime e gli operatori navali restano vigili, assicurandosi che anche situazioni a basso rischio siano gestite con la massima attenzione.

In risposta alle richieste dei media, un portavoce della Cunard ha dichiarato: “Come parte delle procedure marittime standard, i nostri capitani possono fare annunci precauzionali quando si naviga in determinate regioni. Non c’era alcuna minaccia specifica alla nave o agli ospiti, e la nostra esperienza a bordo è proseguita senza interruzioni.”

Le misure di sicurezza implementate a bordo della Queen Anne riflettono l’impegno dell’industria crocieristica per la sicurezza dei passeggeri. Anche se la pirateria rimane una preoccupazione in alcune aree, le precauzioni adottate dalle compagnie di crociera e dalle autorità marittime internazionali assicurano che i viaggiatori possano continuare a godersi il viaggio con la massima tranquillità.