Perché Richard Gere ha lasciato gli Stati Uniti per la Spagna – Dentro la sua nuova vita

Dopo una carriera leggendaria che lo ha reso un’icona americana, Richard Gere ha deciso di lasciare gli Stati Uniti. Questa scelta segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita — un capitolo che, per i suoi fan, è tanto emozionante quanto agrodolce.





Richard Gere è un attore iconico il cui lavoro ha lasciato un segno indelebile nel cinema americano. La stella di Hollywood è rimasta una figura di riferimento per oltre cinque decenni, affascinando il pubblico con le sue interpretazioni straordinarie e la sua presenza carismatica.

Nonostante la fama, però, Richard Gere ha sempre preferito una vita lontano dai riflettori di Hollywood. Oggi, sta compiendo un passo ancora più grande: lasciare l’America per trasferirsi in Spagna. Ma cosa si cela dietro questa mossa sorprendente?

Una carriera leggendaria e un nuovo capitolo per Richard Gere

Conosciuto per i suoi ruoli in film iconici come “Pretty Woman”, “Ufficiale e gentiluomo” e “Chicago”, Richard è diventato uno degli attori più amati dell’industria cinematografica.

Nato il 31 agosto 1949 a Filadelfia, Pennsylvania, è salito alla ribalta alla fine degli anni ’70 e ’80, affermandosi come un talento versatile capace di interpretare sia affascinanti protagonisti romantici che personaggi profondamente complessi.

Nel corso degli anni, ha accumulato numerosi premi, tra cui un Golden Globe per il suo ruolo in “Chicago”, consolidando così il suo status di leggenda di Hollywood.

Tuttavia, nonostante la fama e il successo, Richard Gere è sempre sembrato attratto da una vita lontano dai riflettori di Hollywood. Negli ultimi anni, ha dedicato la sua attenzione a lavori umanitari, usando la sua piattaforma per sensibilizzare su tematiche come i diritti umani e la pace globale.

Questa passione per impegni significativi e più tranquilli lo ha portato a prendere una decisione importante: lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi in Spagna, dove intende abbracciare una vita più rilassata e centrata sulla famiglia.

Il trasferimento in Spagna: una nuova avventura per la famiglia Gere

Durante un’intervista all’inizio del 2024, Richard ha parlato apertamente della sua decisione di trasferirsi, esprimendo entusiasmo per l’avventura che lo attende. Ha rivelato che la sua famiglia si trasferirà presto a Madrid — una scelta ispirata, in parte, dalla moglie spagnola Alejandra Silva e dai suoi forti legami con il paese.

“Per me, andare a Madrid sarà una grande avventura, perché non ho mai vissuto stabilmente fuori dagli Stati Uniti. Lei è stata molto generosa nel darmi sei anni vissuti nel mio mondo, quindi penso che sia giusto darle almeno altri sei anni nel suo”, ha detto durante un’intervista con Vanity Fair España.

“In ogni caso, amo la Spagna e penso che il vostro stile di vita sia favoloso. Anche la capacità di vivere con gioia e felicità è straordinaria. È un posto bellissimo, il cibo è straordinario e la gente è così sensibile, generosa e ha una grande voglia di ridere e divertirsi”, ha continuato l’attore.

Il trasferimento rappresenta anche un’opportunità unica per i suoi figli di connettersi con le loro radici spagnole e crescere circondati dalla cultura che ha formato la vita della madre.

Richard ha anche espresso quanto sia bello per Alejandra essere più vicina alla sua famiglia e ai suoi amici di lunga data, aggiungendo: “Non vedo l’ora di andare là”.

Un passo verso la tranquillità: la vendita della casa in Connecticut

Come parte di questo trasferimento, la coppia ha fatto notizia quando ha venduto la loro casa in Connecticut nell’ottobre del 2024. La proprietà, che Richard aveva acquistato solo due anni prima dal musicista Paul Simon e dalla sua moglie Edie Brickell, si estendeva su quasi 32 acri di campagna mozzafiato, con sentieri boschivi, giardini, piscina e persino una cascata.

Anche se la vendita ha comportato una piccola perdita finanziaria, la decisione riflette il suo impegno a proseguire con questo nuovo capitolo. Prima di stabilirsi in Connecticut, Richard aveva vissuto nell’esclusiva enclave di Pound Ridge, New York, per poi vendere quella proprietà nel 2022.

Con la vendita della loro casa in Connecticut, Richard e Alejandra sono un passo più vicini alla loro nuova vita in Spagna, dove scambieranno lo stile di vita frenetico americano con la tranquillità e la ricchezza culturale di Madrid.

Il legame di Richard Gere con la famiglia e la vita lontano da Hollywood

Richard e Alejandra si sono sposati nel 2018 in una cerimonia emozionante a Madrid. Da allora, la coppia ha costruito una famiglia unita, accogliendo due bambini.

Riflettendo sul loro viaggio, l’attore ha condiviso una storia che rivela la profondità del loro legame e dei valori condivisi. All’inizio della loro relazione, Alejandra lo visitò nella sua casa rurale di New York, dove lui le introdusse una parte significativa della sua vita: la meditazione.

“Lei voleva davvero sapere”, ha detto Richard, descrivendo come Alejandra facesse domande sincere e venisse da un posto di profonda curiosità.

Quella curiosità iniziale ha creato un legame tra di loro basato sulla spiritualità e sulla crescita personale. Con il tempo, Alejandra ha abbracciato le pratiche buddhiste di Richard, e questo interesse reciproco per la meditazione è diventato una base per la loro relazione.

Mentre la loro relazione è sbocciata lontano dal trambusto di Hollywood, il legame di Richard con New York è sempre stato forte. Da 25 anni, ha scelto di vivere lontano dal glamour di Los Angeles, preferendo la calma della East Coast.

Quando sento la parola Hollywood, la prima cosa che penso è che sia molto estranea per me”, ha spiegato, notando che non vive in California né gira a Los Angeles da decenni.

Ha gravitato verso progetti più indipendenti, concentrandosi su lavori significativi anziché sulle richieste di Hollywood. Parte del suo impegno per New York derivava anche dal desiderio di stare vicino a suo figlio, Homer James Jigme Gere, ora 24enne, che vive nelle vicinanze.

Oggi, completamente stabilito in Spagna, Richard ha condiviso uno spunto della sua vita con Alejandra e i loro figli durante un’intervista con Elle España il 21 gennaio 2025. Ha raccontato un momento in cui i suoi figli si sono lamentati mentre lui usciva di casa una mattina.

“I bambini non volevano che uscissi stamattina. Mi hanno chiesto di mamma e io ho detto loro che ero in riunione”, ha raccontato. “E ‘Dove vai, papà?’ mi hanno detto mentre uscivo. ‘Anche io vado a una riunione!'”

Con la scelta di trasferirsi in Spagna, Richard Gere ha abbracciato una vita incentrata sulla famiglia, sulla tranquillità e sulla connessione culturale. Lasciandosi alle spalle le richieste di Hollywood, è pronto ad affrontare un nuovo capitolo accanto a Alejandra e ai loro figli, attratto dalla promessa di una vita equilibrata e profondamente soddisfacente a Madrid.