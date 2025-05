Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: Davide Corazzin muore a 22 anni, due amici feriti

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo ad Arcade, in provincia di Treviso, nella serata di martedì 29 aprile. La vittima è un giovane di 22 anni, Davide Corazzin, che ha perso la vita quando l’auto su cui viaggiava è uscita di strada. Davide si trovava a bordo di una Fiat Punto insieme a due amici, rispettivamente di 20 e 23 anni, che sono rimasti feriti nell’incidente.





La vettura stava percorrendo via Roma in direzione Visnadello quando, per ragioni ancora da chiarire, è finita fuori strada. Dopo aver colpito un muro, l’auto si è ribaltata, urtando un lampione con il tetto e terminando la sua corsa in un fossato lungo la carreggiata. I soccorsi del Suem 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per Davide Corazzin non c’è stato nulla da fare. I suoi amici feriti sono stati trasportati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con diverse lesioni e fratture.

Le indagini condotte dai Carabinieri mirano a determinare le cause esatte del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Davide, seduto sui sedili posteriori, non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell’incidente. I Vigili del fuoco dei distaccamenti di Montebelluna e Treviso sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo incidentato.

L’incidente ha causato un blocco del traffico nella zona, con i Carabinieri impegnati a deviare il flusso veicolare mentre venivano effettuati i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa tre ore.

La notizia della tragica scomparsa di Davide Corazzin ha scosso profondamente la comunità locale. Davide lavorava come operaio presso l’azienda “Volpato” di Spresiano e fino a due anni fa era stato un apprezzato calciatore in diverse squadre locali, tra cui il Nervesa, l’Arcade e il Giavera.

Sulla pagina Facebook del Comune di Arcade è apparso un messaggio di cordoglio: “Questa mattina Arcade si è svegliata piangendo, con il cuore spezzato. La notizia della scomparsa di Davide, a soli 22 anni, in un tragico incidente stradale, la scorsa notte, ha lasciato tutti attoniti e profondamente addolorati”, si legge nel post. “Davide era un ragazzo straordinario, sempre gentile, rispettoso e con un sorriso sincero che sapeva illuminare anche le giornate più grigie. Figlio di una famiglia esemplare, cresciuto con valori solidi e veri, era un esempio per tanti giovani: discreto, generoso, cordiale con tutti”, prosegue il messaggio. “Oggi tutta la comunità si stringe attorno alla sua famiglia con commozione e affetto, partecipando al loro immenso dolore. – si conclude il messaggio – Ciao, Davide, il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto e voluto bene”.

La madre di Davide, appresa la notizia della morte del figlio, ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia Corazzin in questo momento di profondo dolore.