Polemiche e dubbi sull’eliminazione di Helena al Grande Fratello

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello del 13 gennaio ha lasciato molti telespettatori sotto shock. La modella brasiliana, considerata una delle favorite alla vittoria, ha dovuto lasciare la Casa, sconfitta al televoto da Shaila Gatta con il 50,96% dei voti contrari. Tuttavia, la sua uscita non è passata inosservata e ha scatenato una vera e propria bufera sui social media.





Molti fan di Helena hanno espresso il loro disappunto e sollevato dubbi riguardo alla procedura del televoto. La discussione è esplosa quando è emerso un documento, che sembra provenire dalla produzione del programma, dove la domanda riportata non corrispondeva a quella ufficiale. Invece di chiedere “Chi vuoi eliminare?”, come stabilito nelle comunicazioni ufficiali, nel documento si parlava di “Chi vuoi salvare?”. Questo ha fatto sorgere sospetti tra i telespettatori, alimentando la confusione sulla regolarità del voto.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. I fan hanno contestato l’errore, con alcuni che hanno chiesto chiarimenti sul processo di televoto, interrogandosi se Helena fosse stata effettivamente eliminata in modo corretto. Un utente ha commentato: “Era ‘chi vuoi eliminare?’, come mai qua c’è scritto ‘chi vuoi salvare’? Quindi Helena rientra?”, mentre un altro ha criticato la gestione dell’errore, scrivendo: “Quando scrivete e fate un comunicato fatelo giusto. È stato un anno pieno di errori, ma questo è il culmine.”

La situazione è diventata ancora più intensa quando alcuni telespettatori hanno invocato l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, chiedendo una verifica accurata del televoto. Nonostante il clamore, sembra che il documento circolato sui social non fosse quello ufficiale, poiché il termine “chi vuoi eliminare” è stato effettivamente utilizzato nei canali ufficiali del programma. Resta il mistero se si tratti di un errore temporaneo o di un documento manipolato.

Questa vicenda ha messo in luce il crescente discontento tra il pubblico e sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo di voto. Nonostante le polemiche, l’eliminazione di Helena è stata confermata, ma la confusione intorno alla gestione del televoto continua a dominare le discussioni online.