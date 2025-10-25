Prodi, ospite da Gruber, commenta le parole di Meloni sulla sovranità: scoppia la polemica





Nel corso della puntata di venerdì 24 ottobre di Otto e mezzo, programma di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber su La7, è intervenuto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e figura di spicco della politica italiana. Durante il suo intervento, Prodi ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto la premier Giorgia Meloni e le critiche espresse nei suoi confronti, facendo riferimento a frasi pesanti pronunciate dall’opposizione. Tra queste, il termine “cortigiana” usato da Maurizio Landini, segretario della CGIL, e l’accusa di essere una “cheerleader di Trump”, attribuita dai membri del Movimento 5 Stelle.





Lilli Gruber ha chiesto a Prodi quale aggettivo potesse descrivere il rapporto tra Meloni e l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il professore ha risposto senza esitazioni: “Ho detto obbediente, e io la confermo”. Prodi ha poi sottolineato che Meloni non discute mai di Europa, ma si concentra sempre sull’Occidente. Ha espresso preoccupazione per il fatto che, nonostante la consapevolezza che per far progredire l’Europa sia necessaria l’abolizione dell’unanimità nelle decisioni, la premier non sembri favorevole a questa modifica.

Questa posizione riflette un antico cavallo di battaglia di Prodi, che ha sempre sostenuto l’importanza di superare il diritto di veto nelle votazioni europee. Secondo l’ex premier, Meloni è contraria a tale proposta perché desidera che l’Italia mantenga un’autonomia assoluta. “Vuole che l’Europa sia un’area commerciale e poco di più. Questo è quello che vuole”, ha affermato Prodi, evidenziando la sua visione di un’Europa più integrata e meno vincolata dalle decisioni individuali dei singoli Stati membri.

La critica di Prodi si inserisce in un contesto più ampio di tensioni politiche in Italia, dove il dibattito sull’Unione Europea e sul ruolo dell’Italia al suo interno è sempre più acceso. La posizione di Meloni, che ha spesso enfatizzato la necessità di preservare la sovranità nazionale, è stata oggetto di discussione anche all’interno della stessa coalizione di governo. La premier, infatti, ha difeso la sua linea politica, sostenendo che l’Italia debba avere voce in capitolo nelle decisioni europee senza compromettere la propria autonomia.

Durante la trasmissione, Gruber ha anche fatto riferimento ad altre dichiarazioni di Landini e di esponenti della sinistra, sottolineando come il linguaggio utilizzato nei confronti di Meloni stia diventando sempre più aggressivo. La conduttrice ha invitato Prodi a riflettere su come questo clima di insulti possa influenzare il dibattito politico in Italia. Tuttavia, Prodi ha continuato a sostenere le sue posizioni critiche nei confronti della premier, senza mostrare segni di cedimento.

La conversazione si è poi spostata sul futuro dell’Unione Europea e sulle sfide che il continente deve affrontare. Prodi ha ribadito l’importanza di una cooperazione più stretta tra gli Stati membri, sottolineando che solo attraverso un’azione collettiva sarà possibile affrontare le crisi attuali, come quella energetica e quella migratoria. Ha avvertito che la mancanza di unità potrebbe portare a conseguenze negative per tutti i paesi europei.



