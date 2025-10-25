Putin e Trump, l’annuncio arriva da Washington: l’emissario inviato da Mosca ha detto di essere fiducioso per una soluzione al conflitto





Subito dopo il vertice dei Volenterosi tenutosi a Londra, la situazione in Ucraina si è ulteriormente aggravata con un nuovo attacco da parte della Russia. Durante la notte, droni e missili russi hanno colpito la capitale, Kiev, e altre città ucraine, causando la morte di due persone e ferendo decine di altre. Questo attacco arriva in un momento critico, mentre si discute di possibili soluzioni diplomatiche per risolvere il conflitto.





Sul fronte diplomatico, l’inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, è recentemente arrivato negli Stati Uniti e ha espresso ottimismo riguardo a una potenziale “soluzione diplomatica” al conflitto. In un’intervista rilasciata alla CNN, Dmitriev ha dichiarato: “Bisogna capire la posizione della Russia e le preoccupazioni russe”. Questo approccio potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella strategia russa, suggerendo che il Cremlino è aperto a considerare la via del dialogo, sebbene le azioni sul campo sembrino contraddire questa apertura.

Oggi si terrà un incontro tra Dmitriev e Steve Witkoff, un importante imprenditore americano, che potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle trattative. Nel frattempo, la coalizione dei Volenterosi continua a esercitare pressione sul Cremlino per accelerare le forniture militari all’Ucraina. I leader europei, pur esprimendo posizioni diverse, concordano sull’urgenza di supportare militarmente Kiev per costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha sottolineato l’importanza di aumentare le capacità militari, affermando: “Credo che possiamo fare di più in termini di capacità, in particolare sulle consegne a Kiev delle armi a lungo raggio”.

In un contesto di crescente tensione, si sono diffuse notizie sui preparativi del governo italiano per inviare il sistema di missili Samp/T all’Ucraina. Tuttavia, il ministero della Difesa italiano ha prontamente smentito queste voci, definendo “netta e categorica” l’ipotesi di un invio di missili o munizionamento di questo sistema. La nota ufficiale del ministero ha ribadito: “L’Italia continua a sostenere l’Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede NATO e Unione Europea, con un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento”. Inoltre, si è evidenziato che tutte le eventuali forniture militari sono classificate e comunicate esclusivamente attraverso le sedi istituzionali competenti, nel rispetto delle procedure stabilite.

Questa situazione di incertezza e tensione si riflette anche nelle dinamiche interne dei paesi coinvolti. Mentre i leader europei cercano di allineare le loro politiche di difesa e sicurezza, la Russia continua a intensificare le sue operazioni militari, suggerendo che il conflitto potrebbe prolungarsi ulteriormente. La comunità internazionale rimane in attesa di sviluppi significativi che possano portare a una de-escalation della violenza e a un ritorno al dialogo.

Il conflitto in Ucraina ha già causato un numero considerevole di vittime e ha avuto un impatto devastante sulla popolazione civile. Gli attacchi recenti sulla capitale e in altre città non solo aggravano la crisi umanitaria, ma complicano ulteriormente gli sforzi diplomatici volti a trovare una soluzione pacifica. In questo contesto, la posizione della Russia e la sua volontà di impegnarsi in negoziati saranno cruciali per determinare il futuro della regione.



