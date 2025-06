Qual è la malattia del battito cardiaco irregolare veloce e lento?

Cosa succede quando si hanno battiti cardiaci irregolari (veloci o lenti)?

I battiti cardiaci irregolari, noti anche come aritmie, si riferiscono a ritmi cardiaci anormali in cui la frequenza cardiaca è troppo veloce (oltre 100 battiti al minuto), troppo lenta (inferiore a 60 battiti al minuto) o irregolare. Queste irregolarità possono essere un segno di condizioni cardiache sottostanti. Ecco alcuni problemi di salute comuni che possono causare battiti cardiaci irregolari:





1. Aritmia

L’aritmia è una condizione in cui il cuore batte in modo irregolare, troppo veloce, troppo lento o in modo irregolare. I tipi comuni di aritmie includono:

Fibrillazione atriale (AFib): Un’aritmia comune che fa battere il cuore in modo irregolare e può essere veloce o lenta. La fibrillazione atriale aumenta il rischio di ictus. Tachicardia (frequenza cardiaca veloce): Il cuore batte troppo velocemente, di solito oltre i 100 battiti al minuto. Ciò può verificarsi a causa di stress, ansia, malattie cardiovascolari o squilibri elettrolitici.



Bradicardia (frequenza cardiaca lenta): Il cuore batte troppo lentamente, in genere meno di 60 battiti al minuto. La bradicardia può verificarsi se c’è un problema con il nodo seno-atriale (il pacemaker naturale del cuore) o a causa di malattie cardiache come l’infarto del miocardio o disturbi della conduzione.

2. Malattia coronarica

La malattia coronarica si verifica quando le arterie che forniscono sangue al cuore si restringono o si bloccano a causa delle placche di colesterolo. Questo può portare a battiti cardiaci irregolari, dolore toracico o persino un infarto.

3. Tachicardia sopraventricolare (SVT)

La SVT è una frequenza cardiaca rapida che inizia nelle camere superiori del cuore (gli atri). La SVT può causare un battito cardiaco molto veloce, spesso superiore a 150 battiti al minuto, con conseguente sensazione di palpitazioni, vertigini o svenimento.

4. Cardiomiopatia

La cardiomiopatia è una condizione in cui il muscolo cardiaco si indebolisce, riducendo la sua capacità di pompare il sangue in modo efficiente. I muscoli cardiaci deboli possono portare ad aritmie, tra cui frequenze cardiache sia veloci che lente, e possono essere pericolosi se non trattati tempestivamente.

5. Malattia delle valvole cardiache

I problemi alle valvole cardiache, come il prolasso della valvola mitrale o la stenosi valvolare, possono causare battiti cardiaci irregolari. Quando le valvole cardiache non funzionano correttamente, il sangue può fluire all’indietro o in modo insufficiente, portando a ritmi cardiaci irregolari o veloci.

6. Squilibrio elettrolitico

Livelli anormali di elettroliti (come potassio, calcio o sodio) nel corpo possono influenzare il sistema di conduzione elettrica del cuore, portando a ritmi cardiaci anormali come battiti cardiaci veloci o lenti.

Quando dovresti vedere un medico?

Se si verifica uno dei seguenti sintomi, è importante consultare un medico:

Battiti cardiaci troppo veloci, troppo lenti o irregolari.

Vertigini, svenimenti, difficoltà respiratorie.

Dolore toracico o senso di oppressione.

Sensazione di eccessiva ansia o palpitazioni.

Dovresti consultare un medico per fare il test e la diagnosi. La diagnosi precoce aiuterà nel trattamento tempestivo e ridurrà il rischio di gravi complicanze come ictus, insufficienza cardiaca o arresto cardiaco.