Quando deciderete di allontanarla? Grande Fratello, Shaila in azione contro Helena!

Nella Casa più seguita d’Italia, una nuova controversia ha preso piede, coinvolgendo Shaila Gatta e il suo compagno d’avventura Lorenzo Spolverato. Dopo un episodio di tensione con un’altra concorrente, Shaila ha avuto un momento di sfogo emotivo, condividendo le sue preoccupazioni con Lorenzo. Durante questa conversazione, un imprevisto ha catturato l’attenzione del pubblico: la collana di Shaila, decorata con un ciondolo portafortuna, si è rotta all’improvviso. La sua reazione, caratterizzata da un misto di sorpresa e paura, ha fatto il giro dei social. “Oddio, mi si è rotta la collana, questa allora mi ha protetto dal malocchio. Dio mio che paura,” ha esclamato Shaila, dando il via a una serie di commenti critici online.





Il clima di tensione si è intensificato ulteriormente durante una cena, quando Helena Prestes, un’altra concorrente, si è alzata per servire delle bruschette a Lorenzo e Shaila. In quel momento, Shaila ha compiuto un gesto che ha acceso un acceso dibattito sui social media: ha preso un pizzico di sale con la mano destra e lo ha lanciato dietro le spalle, prima a sinistra e poi a destra. Rivolgendosi a Lorenzo, lo ha invitato a fare lo stesso. Il ragazzo, inizialmente sorpreso, ha risposto con ironia: “Ma porta fortuna? Ok allora butto dietro tutto il barattolo.”

Questo gesto, interpretato da molti come una forma di scaramanzia e un atto potenzialmente offensivo nei confronti di Helena, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Sui social, in particolare su Instagram e Twitter, si è scatenata una vera e propria bufera. Un utente ha commentato: “Ma a che livello siamo arrivati! Quei due che si buttano il sale dopo che passa Helena! Ma stiamo scherzando?” Un altro ha aggiunto: “Che brutto gesto! Pensare che hanno mandato fuori un concorrente per la stessa cosa.”

Tuttavia, non sono mancati tentativi di difesa da parte dei fan della coppia Shaila-Lorenzo, soprannominati “Shailenzo”. Questi ultimi hanno cercato di ridimensionare l’accaduto, affermando: “Buttare il sale è un gesto apotropaico, non offensivo. È un modo tradizionale per scacciare la sfortuna, non ha nulla a che vedere con attacchi personali o malocchio.”

Secondo la tradizione popolare italiana, il gesto di lanciare il sale deve essere eseguito in modo specifico: il sale dovrebbe essere gettato dietro la spalla sinistra, considerata il lato del diavolo, utilizzando la mano destra, simbolo del bene. Questo gesto, carico di significato ancestrale, è legato più alla superstizione che a credenze religiose, ma continua a suscitare opinioni divergenti tra il pubblico.