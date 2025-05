Quando e come dovrei sottopormi a uno screening per il tumore alla prostata?

Il tumore alla prostata è uno dei tipi di cancro più comuni negli uomini, ed è fondamentale sapere quando e come effettuare uno screening. La diagnosi precoce può aiutare a migliorare l’efficacia del trattamento, ma non tutti dovrebbero seguire lo stesso approccio. Questa decisione dovrebbe essere basata sui fattori di rischio individuali e sulle ultime ricerche riguardanti gli strumenti di screening.





Gli uomini sopra i 50 anni e coloro che hanno una storia familiare di tumore alla prostata sono a rischio più elevato. Anche gli uomini di origine africana presentano un’incidenza maggiore della malattia rispetto ad altri gruppi etnici. Inoltre, fattori legati allo stile di vita, come la dieta e il peso, possono aumentare il rischio di sviluppare il tumore alla prostata.

I due principali metodi di screening per il tumore alla prostata sono l’esame rettale digitale (DRE) e il test dell’antigene prostatico specifico (PSA). L’esame rettale digitale sta diventando meno comune perché consente di rilevare tumori solo in un terzo della prostata, motivo per cui non è più raccomandato come screening di routine, a meno che non siano presenti sintomi. Il test PSA, che misura una proteina prodotta dalla prostata, è invece più utilizzato. La Canadian Cancer Society consiglia agli uomini con rischio medio di iniziare il test PSA a 50 anni, mentre coloro che presentano un rischio maggiore, come gli uomini di origine africana o con una storia familiare, dovrebbero considerare lo screening a partire dai 45 anni. Tuttavia, il Canadian Task Force on Preventive Health Care solleva alcune preoccupazioni sul test PSA, citando falsi positivi e trattamenti non necessari come possibili rischi.

Prima di sottoporsi a uno screening, è importante discutere approfonditamente con il proprio medico, valutando sia i benefici che i rischi del test PSA. Tra i benefici c’è la possibilità di una diagnosi precoce, che può portare a migliori risultati terapeutici. Tra i rischi, invece, ci sono l’ansia causata da falsi positivi e il rischio di sovradiagnosi, cioè l’individuazione di tumori a crescita lenta che non avrebbero mai causato problemi.

Sintomi come difficoltà a urinare, minzione frequente durante la notte e dolore durante la minzione o l’eiaculazione potrebbero indicare un tumore alla prostata. Se noti uno di questi segnali, consulta il tuo medico per una diagnosi accurata.