Quattro persone, tra cui tre fratelli anziani e un giovane di 27 anni, hanno perso la vita in un grave incidente stradale a Chieti

Un tragico incidente stradale ha colpito Chieti oggi, domenica 8 giugno, causando la morte di quattro persone. L’evento si è verificato sulla statale 656, nei pressi dello stadio Guido Angelini, dove tre vittime sono decedute sul colpo mentre la quarta, un giovane di 27 anni, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.





Le vittime dell’incidente includono tre anziani fratelli: due sorelle e un fratello, tutti di circa 80 anni. Secondo le prime informazioni, due di loro risiedevano a Guardiagrele, mentre la terza viveva a Chieti. Il fratello, un ex medico ospedaliero di 83 anni, era alla guida della vettura insieme alle sorelle. La quarta vittima, un ragazzo nato nel 1998, era residente a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Il giovane, che lavorava come geometra, si trovava alla guida di una Bmw al momento dell’incidente.

Il giovane ha subito un politrauma così esteso che ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, portando al suo decesso presso l’ospedale di Pescara. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini. Secondo le prime ricostruzioni, la Bmw del 27enne avrebbe invaso la corsia opposta durante un tentativo di sorpasso, colpendo frontalmente una Toyota Urban Cruiser. La terza auto coinvolta, una Ford Fiesta, ha impattato contro la parte posteriore della Bmw.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 e ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Chieti, i Vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e i soccorritori del 118. A causa della gravità dell’incidente, la statale 656 è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi necessari.

Le autorità stanno lavorando per chiarire meglio le circostanze che hanno portato a questo drammatico incidente. Testimoni sul luogo hanno riferito di aver visto la Bmw procedere a velocità sostenuta prima dello schianto, ma ulteriori accertamenti sono necessari per confermare questa informazione. La comunità locale è scossa dalla notizia della tragedia, che ha colpito in modo particolare le famiglie delle vittime.

L’assenza di precedenti incidenti gravi in quella zona rende la situazione ancora più allarmante. Le autorità locali hanno esortato gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto in condizioni di traffico intenso. La sicurezza stradale è un tema che continua a preoccupare le comunità, e questo incidente tragico ne è un triste promemoria.

Il sindaco di Chieti ha espresso il suo cordoglio per le vittime e ha invitato a riflettere sull’importanza della prudenza alla guida. “È un giorno triste per la nostra comunità. Le vite di queste persone sono state spezzate in un attimo, e dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire simili tragedie in futuro,” ha dichiarato. La comunità si unisce nel dolore per la perdita di vite umane e offre il suo sostegno alle famiglie colpite.