“Questo è lo scoop contro di me?” Vannacci ironizza su un altro giornalista: lo accusano per aver esercitato un suo diritto

Il generale Roberto Vannacci, entrato nell’Esercito a 17 anni e ora europarlamentare della Lega, ha diritto a una pensione netta di circa 5 000 € al mese, cumulata con l’indennità da eurodeputato (circa 8 000 € mensili), secondo la normativa vigente.





Il caso è nato dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano, che ha denunciato il pensionamento anticipato di Vannacci e il cumulo tra pensione e stipendio da europarlamentare. Il generale ha replicato con ironia sui social, definendo la vicenda “un’indagine da brivido” e suggerendo che i cronisti abbiano “nient’altro da fare” .

Vannacci si è difeso sottolineando di aver versato contributi per 44 anni – essendo entrato giovanissimo nelle forze armate e usufruendo del coefficiente di valorizzazione per il servizio nei corpi speciali (1,2 annuo) – e che la normativa prevede il diritto alla quiescenza a 56 anni, definita giustamente rispettata . Ha insistito: «Quota cento non si applica ai militari, informatevi» .

Sul cumulo, Vannacci ha affermato: «Il divieto di cumulare pensione e redditi da lavoro non è mai stato applicato agli incarichi elettivi. E non esiste più dal 2009» . Secondo fonti del Fatto, la pensione stimata per un generale di divisione è di circa 5 000 € netti al mese, mentre il compenso da eurodeputato frutta circa 8 000 € .

Su Facebook, Vannacci ha attaccato Il Fatto Quotidiano accusandolo di trascurare temi più gravi come la situazione finanziaria del bonus 110 %, il reddito di cittadinanza o le “sedie a rotelle della ministra Azzolina” . Ha annunciato: «Mi aspetto la prossima intervista sul Fatto sul mio intestino» . Secondo lui, non è l’unico eurodeputato a percepire pensione .

Il contesto normativo prevede che il personale militare con lunghi anni di servizio, specialmente nei corpi speciali, ottenga la pensione anticipata per condizioni usuranti. Vannacci ha chiarito che ogni anno nei reparti speciali vale 1,2 anni, motivo per cui ha raggiunto 44 anni equivalenti . Ha inoltre sottolineato che il divieto di cumulo pensione/reddito non si applica agli incarichi elettivi, norma abolita nel 2009 .

A fine mandato, a 63 anni, Vannacci maturerà anche un vitalizio dall’Europarlamento – pari al 3,5 % dell’indennità annua per ogni anno di mandato .

Gli esperti consultati confermano che, per la normativa italiana, Vannacci ha pienamente diritto alla pensione anticipata e al cumulo con l’indennità da eurodeputato. Non emergono elementi di irregolarità giuridica, anche se la questione solleva dubbi di natura etica e di immagine pubblica, soprattutto considerando l’entità delle cifre coinvolte e il vissuto sentimentale e mediatico del generale.