Ragazza aggredita e frustata in strada a Salerno, davanti a una chiesa: l’autore è stato denunciato

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Salerno, dove una donna italiana, senza fissa dimora, è stata vittima di un’aggressione in strada. L’incidente si è verificato in piazzetta Monsignor Bolognini, nei pressi della chiesa del Santuario della Madonna del Carmine. Secondo quanto riportato, l’uomo responsabile dell’attacco è stato identificato come un cittadino di origine polacca, anch’egli senza fissa dimora. La Polizia di Stato ha denunciato l’aggressore a piede libero, mentre le indagini sulla vicenda sono ancora in corso.





L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, ha avuto luogo in pieno giorno nel quartiere Carmine di Salerno, attirando l’attenzione di diversi passanti. Alcuni testimoni hanno ripreso la scena con i loro telefoni cellulari e hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine per intervenire. Nei video diffusi sui social si vede chiaramente l’uomo a torso nudo colpire la donna con violenza, utilizzando una maglietta arrotolata come frusta. Le immagini mostrano anche l’aggressore afferrare la vittima per i capelli e trascinarla a terra, continuando a picchiarla anche mentre era inerme.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, il motivo della lite potrebbe essere legato a questioni di gelosia, ma la dinamica esatta dei fatti rimane ancora da chiarire. L’aggressore è stato individuato dagli agenti della Questura di Salerno, identificato e denunciato. Sul caso è stata aperta anche un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Salerno, che sta cercando di fare luce su quanto accaduto.

La brutalità dell’episodio ha suscitato grande indignazione sui social media, dove il video dell’aggressione è diventato virale in poche ore. Migliaia di utenti hanno espresso il loro sdegno e condannato l’accaduto, chiedendo giustizia per la vittima e interventi più incisivi contro la violenza in strada. Alcuni passanti presenti durante l’aggressione hanno cercato di aiutare la donna e hanno contribuito a fermare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La vittima, una donna italiana senza fissa dimora, ha subito un attacco particolarmente violento che ha lasciato tutti i presenti sotto shock. Nonostante la gravità delle ferite riportate, al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul suo stato di salute. La Polizia sta lavorando per ricostruire i fatti e determinare le responsabilità dell’aggressore, mentre la Procura continua a raccogliere prove e testimonianze.

Fonti qualificate della Polizia di Stato hanno confermato che l’uomo responsabile dell’aggressione è un cittadino polacco senza fissa dimora. Non è chiaro se i due si conoscessero o avessero avuto rapporti precedenti che potrebbero aver portato alla lite. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere il contesto dell’accaduto e verificare se ci siano stati precedenti episodi di violenza tra le due persone coinvolte.

Questo episodio rappresenta un grave caso di violenza in strada che solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulle condizioni delle persone senza fissa dimora. La comunità di Salerno è rimasta profondamente colpita dall’accaduto e molti cittadini hanno espresso solidarietà alla vittima, chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità per prevenire simili episodi in futuro.

La diffusione virale del video sui social ha anche acceso un dibattito sull’importanza di intervenire immediatamente in situazioni di emergenza. Mentre alcuni passanti hanno filmato l’aggressione, altri hanno cercato attivamente di fermare l’uomo e proteggere la donna. Questo comportamento evidenzia la necessità di sensibilizzare la popolazione su come agire in casi di violenza pubblica e su come collaborare con le forze dell’ordine.