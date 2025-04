Ragazzo di 15 anni in fin di vita a Capaccio Paestum, una scena inquietante: le indagini sono in corso

Un giovane di appena 15 anni è stato rinvenuto in gravi condizioni nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il ragazzo, trovato in strada e in una pozza di sangue, è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: gli inquirenti stanno cercando di capire se il giovane sia stato vittima di un’aggressione o se si tratti di un altro tipo di incidente.





Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 23, quando un passante ha notato il ragazzo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane, e i carabinieri della compagnia di Agropoli, che ora stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le condizioni del ragazzo sono state giudicate critiche fin da subito: il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice rosso e i medici lo hanno immediatamente ricoverato in terapia intensiva. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute, ma fonti ospedaliere confermano che la prognosi rimane riservata.