Rinuncia a 300mila euro per un sogno più grande: Andrea sorprende tutti con una scelta per il futuro della figlia

Andrea, originario di Pavone Canavese (in provincia di Torino), ha partecipato alla puntata del 2 giugno del noto programma televisivo “Affari Tuoi”. L’uomo, che presto diventerà padre per la prima volta della piccola Matilde, ha vissuto una serata ricca di emozioni e decisioni difficili. Durante la trasmissione, condotta da Stefano De Martino, Andrea è stato accompagnato dal fratello Nicolò, che lo ha sostenuto nel corso dell’intera partita.





All’inizio della puntata, Nicolò ha posizionato sul pacco del fratello un piccolo portafortuna dedicato alla bambina in arrivo. Il conduttore ha commentato ironicamente: “In questo programma non hanno vita lunga, ma quando ci sono i bambini di mezzo non si tocca”. Tuttavia, la fortuna inizialmente non è stata dalla parte di Andrea: dopo un primo tiro positivo, il concorrente ha eliminato tre pacchi rossi consecutivi contenenti rispettivamente 100mila, 75mila e 50mila euro. In seguito a questa serie sfortunata, Andrea ha deciso di rimuovere il portafortuna dal pacco, affermando: “Togliamolo da qua sopra, non si sa mai”. Da quel momento, la situazione è migliorata e i successivi tiri hanno portato all’eliminazione di pacchi con valori più bassi, come 200 euro e 5mila euro.

La prima offerta del “Dottore” è arrivata poco dopo, proponendo ai due fratelli una somma di 29mila euro. Nonostante la cifra interessante, Andrea e Nicolò hanno deciso di rifiutare l’assegno e continuare il gioco. La strategia adottata dai due fratelli, denominata “regola dell’alternanza”, prevedeva la scelta dei pacchi alternandosi tra Nord e Sud Italia. Questa tattica ha portato fortuna in alcune occasioni, con l’eliminazione di pacchi da 500 euro, 50 euro e infine 5 euro.

Durante la partita, Andrea ha accettato un cambio di pacco, scambiando il numero 12 con il numero 7. La decisione è stata motivata dal concorrente con queste parole: “Solo una sensazione, ho pensato al nome di mia figlia che ha sette lettere”. Tuttavia, il cambio si è rivelato fatale: nel pacco iniziale erano presenti ben 300mila euro. Stefano De Martino ha commentato ironicamente: “Peggio di quello che hai fatto, non si può fare”.

Il gioco è proseguito con altre eliminazioni significative, come quelle dei pacchi contenenti 20mila euro e i grissini, specialità della serata. Di fronte a una nuova offerta del “Dottore” pari a 19mila euro, i fratelli hanno scelto nuovamente di andare avanti. La situazione sembrava complicarsi ulteriormente quando un’altra proposta da 29mila euro è stata rifiutata da Andrea.

Nel finale della partita, rimanevano in gioco tre pacchi rossi con valori di 10mila, 30mila e 200mila euro. Dopo aver eliminato il pacco da 10 euro, il “Dottore” ha avanzato un’offerta di 60mila euro. A questo punto, Andrea ha riflettuto attentamente sulla decisione da prendere, dichiarando: “Sicuramente sono soldi sicuri, potrei aver pescato di nuovo il 200mila. Se ascoltassi l’istinto andrei avanti, ma questo potrebbe essere la prima decisione da padre che prendo. Accetto”.