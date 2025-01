Ripescaggi e immunità segreta al Grande Fratello: una puntata piena di sorprese e nuove nomination

La puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio è stata caratterizzata da novità sorprendenti. Quattro concorrenti sono stati ripescati, mentre altri quattro hanno ricevuto un bonus segreto di immunità, ma senza saperlo. Mai, nella storia del reality, i concorrenti eliminati avevano goduto di un privilegio del genere. Nonostante questo, durante la diretta non sono mancate le consuete nomination e l’apertura di un nuovo televoto eliminatorio, dato che giovedì nessuno è stato eliminato.





Il momento delle nomination ha visto Pamela nominare Amanda, mentre Amanda ha scelto Shaila. La ballerina Gatta ha fatto il nome di Stefania, accusandola di essere troppo “finta”. Zeudi, che ha dato la colpa alla sua lontananza dovuta alla permanenza nel tugurio, ha scelto Eva, affermando che non avevano ancora legato, mentre Eva ha nominato Chiara, accusandola di illudere gli altri concorrenti.

Nel proseguimento delle nomination, Jessica ha fatto il nome di Amanda e ha dichiarato che continuerà a nominarla ogni volta che non potrà votare Luca. Chiara e Ilaria hanno scelto Stefania, mentre quest’ultima ha nominato Shaila. Helena ha nominato Ilaria, mentre MariaVittoria ha scelto Amanda. Iago ha fatto il nome di Lorenzo, e Tommaso e Giglio hanno scelto Luca, accusandolo di avere un atteggiamento poco chiaro nei confronti di Lorenzo. Maxime e Alfonso hanno nominato Iago.

In un continuo scambio di nomination, Luca ha scelto Lorenzo, e lo stesso ha fatto Lorenzo, mentre Javier, Bernardo ed Emanuele hanno nominato Spolverato. Alla fine, il pubblico è stato chiamato a scegliere tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando, con uno di loro destinato ad essere eliminato.

Il televoto è ufficialmente aperto, e il pubblico può scegliere chi salvare tra questi concorrenti. I sondaggi online e sui social indicano un trend interessante, con Luca Calvani in testa tra i meno votati. L’attore, al centro delle discussioni per la famosa vicenda del biglietto-gate e la violazione del regolamento, sembra essere il principale candidato all’eliminazione. Invece, i preferiti al momento sembrano essere Iago Garcia e Lorenzo Spolverato, che, secondo i sondaggi, non rischiano di essere eliminati in questa occasione.