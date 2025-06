Ritrovata dopo due giorni di ricerche la 55enne Rosanna Fiore, scomparsa da Portici. È stata trovata alle falde del Vesuvio, nel territorio di Ercolano

Dopo due giorni di apprensione, è stata rintracciata Rosanna Fiore, la donna di 55 anni scomparsa da Portici, in provincia di Napoli. La donna è stata localizzata in via Cegnacolo, una zona situata alle falde del Vesuvio, nel comune di Ercolano. A confermare il ritrovamento è stato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, attraverso un post sui social network.





“Dopo due giorni di angoscia e di ricerche è stata ritrovata Rosanna Fiore. Grazie ad un’azione congiunta tra le Donne e gli Uomini del Commissariato di Polizia di Stato diretto dalla dr. Ludovica Carpino e della nostra Polizia Municipale diretta dalla Vice Comandante Col. Luisa Nocerino. Decisive sono state le ricostruzioni riprese dal nostro sistema di videosorveglianza del percorso effettuato dalla Donna mercoledì quando si era allontanata da casa sua ed era stata vista per l’ultima volta. Apprezzamenti per il Cap. Maria Uccello e per gli Agenti Savio Sarnataro e Lello De Maria che hanno ricostruito minuziosamente i video delle nostre telecamere consentendo alla Polizia di Stato ed ai Vigili del Fuoco di concentrare le ricerche nella zona di Via Cegnacolo ad Ercolano dove, per fortuna, è stata ritrovata pochi minuti fa. Adesso è necessario garantire a Rosanna tutta l’assistenza di cui ha bisogno. Un abbraccio alla famiglia. Per chi, come me, è cattolico, è un segno che il ritrovamento sia avvenuto nel giorno di Sant’Antonio.”

Le ricerche si erano intensificate nella mattinata odierna, quando il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, aveva convocato una Cabina di regia per coordinare le operazioni e ottimizzare gli sforzi. Il caso aveva attirato l’attenzione anche della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” su Rai Tre, che ne aveva parlato durante una delle sue puntate.

Secondo quanto ricostruito, Rosanna Fiore vive a Portici insieme al marito, al figlio e alla madre. L’11 giugno, intorno alle 11 del mattino, era uscita da casa per fare alcune commissioni, ma non aveva fatto ritorno. La madre si era accorta della sua assenza e aveva notato che la donna aveva lasciato a casa la borsa, i documenti e il cellulare. Questo dettaglio aveva immediatamente fatto scattare l’allarme e le conseguenti ricerche.

L’ultima volta era stata avvistata da una conoscente intorno alle 11:15 in via Libertà, sempre a Portici, e sembrava dirigersi verso la stazione della Circumvesuviana. Da quel momento in poi, però, si erano perse le sue tracce.

Fondamentale per il ritrovamento è stato il lavoro congiunto delle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, guidati dalla dottoressa Ludovica Carpino, e la Polizia Municipale di Portici, sotto la direzione del Vice Comandante Luisa Nocerino, hanno analizzato attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in città. Grazie a questa analisi, è stato possibile ricostruire il percorso effettuato dalla donna il giorno della scomparsa.

Decisivo è stato l’impegno del Capitano Maria Uccello e degli agenti Savio Sarnataro e Lello De Maria, che hanno esaminato con cura ogni dettaglio dei video. Questo lavoro ha permesso di concentrare le ricerche nella zona di via Cegnacolo, ad Ercolano, dove la donna è stata trovata poco dopo.

Attualmente, Rosanna Fiore si trova al sicuro e riceverà tutta l’assistenza necessaria per affrontare questa delicata situazione. La sua famiglia ha tirato un sospiro di sollievo dopo giorni di ansia e preoccupazione.