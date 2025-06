Robert De Niro sostiene la figlia Airyn nella sua transizione: “L’ho sempre amata, non vedo quale sia il problema”. L’attrice racconta il suo percorso

Robert De Niro, celebre attore di Hollywood, ha espresso pubblicamente il suo pieno sostegno alla figlia Airyn De Niro, 29 anni, che ha intrapreso un percorso di transizione di genere. La giovane, nata dal matrimonio dell’attore con Toukie Smith, ha annunciato il suo coming out e la decisione di cambiare sesso, ricevendo da subito il supporto incondizionato del padre. L’attore ha ribadito il suo amore per tutti i suoi figli, sottolineando come per lui non ci sia mai stato alcun problema nell’accettare la nuova identità della figlia.





In un’intervista rilasciata alla CNN, Robert De Niro ha dichiarato: “Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non so quale sia il problema”. L’attore, che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ha confermato di essere profondamente legato a tutti i suoi figli, rispettando le loro scelte personali e il loro percorso di vita.

Airyn De Niro, nata nel 1995, ha raccontato in un’intervista alla rivista Them quanto sia stata importante per lei l’infanzia trascorsa lontano dall’attenzione mediatica. I genitori hanno infatti scelto di proteggerla dalla notorietà legata al nome del padre, permettendole di vivere un’infanzia il più possibile normale. “Sono grata che entrambi i miei genitori abbiano accettato di tenermi lontana dai riflettori. Mi hanno detto che volevano che avessi un’infanzia il più normale possibile”, ha affermato.

Nel corso del suo racconto, Airyn ha condiviso alcuni aspetti del suo percorso di transizione, spiegando come abbia trovato ispirazione e forza anche grazie alle donne nere. “Penso che entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza al genere nero, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro”, ha dichiarato. Tuttavia, il suo cammino non è stato privo di ostacoli, soprattutto a causa dei giudizi ricevuti sui social media, dove spesso si è sentita inadeguata o fuori luogo.

La giovane ha ammesso di aver vissuto momenti di incertezza, influenzati dalle critiche e dai commenti negativi. “Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo un ‘Sei perfetta, così come sei’”, ha spiegato. Nonostante queste difficoltà, Airyn De Niro ha trovato motivazione osservando il successo e la determinazione di altre donne trans, che l’hanno incoraggiata a proseguire nel suo percorso. “Le donne trans sono oneste e aperte, soprattutto [in] spazi pubblici come i social media, e posso vederle nel loro successo… Mi sono detta, sai cosa? Forse non è troppo tardi per me”, ha aggiunto.

Il sostegno di Robert De Niro è stato fondamentale per Airyn, che ha potuto contare sull’appoggio incondizionato del padre durante tutte le fasi della sua transizione. La vicenda rappresenta un esempio di accettazione e amore incondizionato, mostrando come il supporto familiare possa fare la differenza in momenti di cambiamento così significativi.

Nonostante la notorietà di Robert De Niro, la famiglia ha sempre mantenuto un profilo basso, cercando di evitare che i figli fossero esposti eccessivamente ai media. Questo approccio ha permesso a Airyn di affrontare il suo percorso personale senza ulteriori pressioni esterne, concentrandosi su ciò che riteneva giusto per sé stessa.