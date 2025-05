Ronaldo barcolla all’uscita di un locale: un video lo mostra in condizioni precarie

Un video che ritrae Ronaldo Luís Nazário de Lima, noto come “Il Fenomeno”, all’uscita di un ristorante a Madrid ha generato un’ondata di critiche e polemiche tra i tifosi del Real Valladolid, club di cui è presidente e azionista di maggioranza. Il brasiliano, che non era presente sugli spalti durante la recente partita persa contro il Barcellona, è stato accusato di trascurare la squadra, che sta attraversando una fase difficile culminata con la retrocessione dalla Liga.





Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Ronaldo ha preferito rimanere nella capitale spagnola invece di recarsi a Valladolid, dove i tifosi hanno manifestato il loro malcontento prima del match. Durante la protesta, sono state lanciate banconote false da 500 euro con l’immagine del presidente, in segno di disapprovazione per la sua gestione del club e la percepita lontananza dalla realtà della squadra.

Il video incriminato, circolato sui social media, mostra Ronaldo all’uscita di un ristorante, assistito da alcune persone mentre sembra avere difficoltà a camminare. Nel filmato si nota come venga aiutato da almeno cinque individui per salire in auto, utilizzando anche una tovaglia bianca per schermarlo dalle telecamere. Questo episodio ha ulteriormente alimentato le critiche dei tifosi, che hanno espresso il loro disappunto attraverso i canali ufficiali del tifo organizzato.

Presi sujétame el cubata que tengo que hacer la carta semanal para reírnos de la afición. El presi: pic.twitter.com/7DnuKahcyO — DUIZ Graphics Pucela 💜 (@DUIZgraphicsp) May 4, 2025

In una nota diffusa dal gruppo di supporter del club si legge: “Questo è l’attuale presidente e azionista di maggioranza del Real Valladolid; hanno diffuso questo video sui social media, presumibilmente di ieri, mentre il club di cui è proprietario stava scrivendo la storia in quel momento, perdendo 8 partite di fila per la prima volta in quasi 100 anni. Questa è la sua eredità e ciò che lo preoccupa. Lasciate che la sua immagine sia visibile in tutto il mondo. La nostra vera Valladolid non sta morendo, sta venendo uccisa, e ogni giorno che passa senza una vendita, il buco diventa più profondo”.

La frustrazione dei tifosi non deriva solo dal video, ma da una serie di eventi che hanno segnato negativamente il rapporto tra Ronaldo e il pubblico del Real Valladolid. Il brasiliano è stato presente allo stadio solo in occasione della prima giornata di campionato, alimentando l’idea di un distacco non solo fisico ma anche emotivo dal club e dalla città. La retrocessione della squadra ha esasperato ulteriormente gli animi, portando i sostenitori a chiedere un cambio al vertice.

La situazione attuale rappresenta un momento particolarmente delicato per il club spagnolo. La perdita della categoria dopo una stagione travagliata e il record negativo di otto sconfitte consecutive hanno messo in evidenza le difficoltà gestionali e sportive della società. La mancanza di un coinvolgimento diretto da parte del presidente è percepita come un segnale negativo da parte della tifoseria, che si sente abbandonata in un momento così critico.

L’episodio delle banconote false lanciate dagli spalti rappresenta simbolicamente il malcontento generale verso Ronaldo, accusato di essere più interessato alla sua vita personale e ai suoi affari a Madrid che alle sorti del club. Questa protesta segue una serie di richieste da parte dei tifosi per un maggiore impegno e presenza da parte del presidente, richieste che finora sembrano essere rimaste inascoltate.

