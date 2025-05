Salvano un uomo in difficoltà, ma lui li tormenta per mesi dicendo che lo hanno fatto diventare omosessuale

Un imprenditore di Cassino, insieme alla moglie, sta vivendo un vero e proprio incubo da diversi mesi. La coppia è infatti perseguitata da un uomo residente nello stesso comune, che li accusa di averlo reso omosessuale attraverso una trasfusione di sangue. Nonostante siano state presentate numerose denunce alle autorità competenti, la situazione non sembra trovare una soluzione definitiva.





Secondo quanto riportato, tutto ha avuto inizio con un gesto altruistico. Durante una partita di calcio, l’uomo, che ora perseguita la coppia, avrebbe accusato un malore. L’imprenditore, presente sul posto, si sarebbe offerto di accompagnarlo al pronto soccorso. Una volta arrivati in ospedale, i medici avrebbero deciso di sottoporlo a una trasfusione di sangue per stabilizzare le sue condizioni. Dopo gli accertamenti e le cure necessarie, l’uomo è stato dimesso.

Da quel momento, però, la situazione ha preso una piega inaspettata. L’uomo ha iniziato ad accusare l’imprenditore e sua moglie di avergli fatto iniettare del “sangue infetto” che, a suo dire, lo avrebbe trasformato in omosessuale. Le accuse infondate si sono presto trasformate in minacce verbali e, successivamente, in episodi di violenza fisica e danni materiali alla proprietà della coppia.

Nonostante gli sforzi della coppia per ottenere protezione legale, le otto denunce presentate finora non hanno portato all’emissione di un ordine restrittivo nei confronti dell’uomo. La situazione è ulteriormente degenerata alcuni giorni fa, quando l’imprenditore è stato aggredito fisicamente in pieno centro cittadino. L’aggressione si è verificata mentre l’uomo si trovava per strada a Cassino, ed è stata interrotta solo grazie all’intervento dei carabinieri.

La vicenda ha avuto origine da un episodio che avrebbe dovuto rappresentare un atto di solidarietà e aiuto reciproco. Tuttavia, le conseguenze sono state imprevedibili e hanno portato a una serie di eventi drammatici per la coppia coinvolta. La moglie dell’imprenditore ha dichiarato che la loro vita è diventata insostenibile a causa delle continue intimidazioni e delle aggressioni subite.

Le autorità locali stanno esaminando il caso, ma al momento non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo nei confronti dell’aggressore. La coppia spera che le istituzioni possano intervenire al più presto per garantire la loro sicurezza e porre fine a questa situazione che ormai dura da troppo tempo.

La vicenda di Cassino solleva interrogativi sulla necessità di una maggiore tutela per le vittime di stalking e violenza. Nonostante le numerose denunce presentate dalla coppia, l’assenza di misure concrete contro l’aggressore ha permesso che gli episodi di violenza si ripetessero. Questo caso evidenzia l’urgenza di interventi più rapidi ed efficaci da parte delle autorità competenti per prevenire ulteriori escalation.

Nel frattempo, la comunità locale si è mostrata solidale con l’imprenditore e sua moglie, condannando fermamente gli atti di violenza e le accuse infondate mosse contro di loro. Tuttavia, il sostegno morale non basta a garantire la sicurezza della coppia, che continua a vivere sotto costante minaccia.

Resta da vedere quali saranno i prossimi sviluppi legali e se le autorità riusciranno a mettere fine a questa drammatica vicenda che ha sconvolto la vita di due cittadini di Cassino.