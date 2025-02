Sanremo 2025: Olly vince il Festival, ma il montepremi lascia tutti senza parole

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly, ma la domanda che molti si pongono è: quanto ha vinto realmente? La risposta potrebbe sorprendere, soprattutto considerando le polemiche che hanno accompagnato questa 75esima edizione. Tra applausi, proteste e delusioni, il Festival diretto da Carlo Conti ha lasciato il segno, non solo per la classifica finale ma anche per le reazioni del pubblico e dei social.





Subito dopo l’annuncio del vincitore, molti fan hanno espresso il loro disappunto per l’esclusione di grandi nomi come Giorgia e Achille Lauro dai primi cinque posti. Giorgia, classificatasi al sesto posto, ha comunque ricevuto un caloroso abbraccio dal pubblico dell’Ariston, che ha urlato: “Hai vinto! Hai vinto!”. La cantante, emozionata, ha risposto con gratitudine: «L’affetto del pubblico è la vera vittoria, soprattutto dopo questi anni. Ha un valore inestimabile».

Il montepremi di Olly: quanto ha guadagnato il vincitore di Sanremo 2025?

E ora veniamo al punto cruciale: quanto ha vinto Olly? Sorprendentemente, il vincitore del Festival di Sanremo non riceve alcun premio in denaro. Il trofeo più ambito, il Leone d’Oro, è l’unico riconoscimento ufficiale per il vincitore, insieme al diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Anche in questo caso, però, non sono previsti premi in denaro, ma solo un rimborso spese di circa 50mila euro per coprire i costi di partecipazione.

Questo aspetto ha sollevato non poche critiche, considerando che il Festival genera enormi introiti grazie agli ascolti record e agli sponsor. Quest’anno, ad esempio, Carlo Conti ha portato Sanremo a raggiungere picchi del 65% di share, un risultato straordinario. Tuttavia, mentre il conduttore ha ricevuto un compenso di circa 500mila euro, i cantanti in gara si sono dovuti accontentare di un rimborso spese di 53mila euro, di cui solo 3mila euro arrivano direttamente nelle tasche degli artisti.

Le polemiche sulla classifica e il dominio di Marta Donà

Non sono mancate le polemiche anche sulla classifica finale. Molti fan speravano nella vittoria di artisti più affermati come Giorgia o Achille Lauro, ma a far discutere è stato anche un curioso dettaglio notato da Enrico Mentana. In un post diventato virale, il giornalista ha scritto: «Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà; Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà; Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà; Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà». Una coincidenza che ha alimentato le discussioni sui social, con molti che si interrogano sul ruolo dei manager nel successo degli artisti.

Un’edizione che divide: successo o delusione?

Il primo Sanremo diretto da Carlo Conti, dopo i cinque anni di Amadeus, ha raccolto opinioni contrastanti. Se da un lato gli ascolti sono stati straordinari, dall’altro molti spettatori hanno definito questa edizione poco memorabile. «Un Sanremo terribile, nessun momento di spicco o memorabile, nessuna voglia di restare a guardare fino a tardi», ha scritto un telespettatore sui social. Tuttavia, alcuni momenti comici, come quelli con Geppi Cucciari e Nino Frassica, hanno strappato qualche risata, pur non riuscendo a convincere del tutto.