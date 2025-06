Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, parla del marito e del suo percorso all’Isola dei Famosi 2025, affrontando anche il passato da latin lover e il loro rapporto aperto

Dino Giarrusso, noto giornalista ed ex europarlamentare, sta partecipando all’attuale edizione dell’Isola dei Famosi 2025, dove si sta distinguendo come un personaggio fuori dagli schemi. La moglie, Sara Garreffa, ha condiviso le sue riflessioni sul percorso di Dino nel reality durante un’intervista esclusiva, affrontando anche temi legati alla loro vita privata e al passato sentimentale del marito.





Sara ha minimizzato il clamore suscitato dai trascorsi da latin lover di Dino, dichiarando: “Non mi aspetto che un uomo non desideri un’altra donna dal punto di vista sessuale, lo trovo assolutamente fisiologico”. Ha inoltre commentato l’avvicinamento tra Dino e la concorrente Alessia Fabiani, spiegando: “Mi ha fatto anche piacere ne abbiano parlato in puntata, ma non credo che tra loro sia accaduto altro”. Alla domanda se la coppia abbia mai avuto relazioni con altre persone, Sara ha risposto: “Al momento non ce n’è stato bisogno, ma non è escluso che possa succedere”.

L’esperienza di Dino sull’Isola si sta rivelando complessa, soprattutto per le tensioni con alcuni concorrenti. La convivenza forzata con Ahlam El Brinis sull’Ultima Spiaggia è stata particolarmente difficile. Ahlam ha accusato Dino di essere insicuro e disinteressato, ma Sara ha difeso il marito: “Trovo invece che Dino sia stato molto paziente. Ahlam ha avuto una crisi emotiva subito dopo la sua eliminazione e lui l’ha consolata, si è preso cura di lei. L’ho visto lavorare tanto e, onestamente, non ho visto lo stesso impegno da parte della ragazza”.

Secondo Sara, le critiche rivolte a Dino da parte del gruppo derivano da un pregiudizio condiviso: “Lo descrivono come una persona pesante, difficile. Ho sentito tante parole, ma non credo che questi atteggiamenti abbiano trovato riscontro nei fatti. Non ho mai visto delle clip in cui effettivamente si sia notato un suo atteggiamento sgarbato o sgradevole”.

Dino sembra essere un outsider in questa edizione del reality. Sara ha ammesso che il format potrebbe non essere adatto alla personalità del marito: “Sicuramente sì, l’ho trovato spesso un pesce fuor d’acqua. Alcuni concorrenti sono animali da reality, si vede la loro abilità a trasformare i racconti e i confessionali in strumenti che possano plagiare la realtà”.

Nonostante le difficoltà, Dino continua a partecipare attivamente alle dinamiche del programma. Tuttavia, il suo approccio differisce da quello di altri concorrenti più abituati alle logiche televisive. La sua autenticità e la sua difficoltà a inserirsi in certi schemi lo rendono un personaggio unico nel contesto dell’Isola.

Il percorso di Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025 continua a suscitare dibattiti e interesse, sia tra il pubblico che tra i partecipanti. La sua figura resta al centro delle discussioni, mentre la moglie Sara Garreffa offre un punto di vista diverso e personale, difendendo il marito dalle critiche e sottolineando la sua autenticità in un contesto spesso dominato da strategie e dinamiche predeterminate.