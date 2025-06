Schiaffi e tensione tra Giarrusso e Fantini all’Isola dei Famosi: il momento rivisto al VAR

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 18 giugno su Canale 5, è stata segnata da uno dei momenti più intensi e discussi di questa edizione. I protagonisti principali sono stati Dino Giarrusso, ex inviato de Le Iene, e Omar Fantini, attore e comico, che hanno trasformato la prova della Pelota Honduregna, una mini‑partita di pallanuoto in mare, in un acceso scontro fisico. La tensione è salita rapidamente, portandoli a scambi di schiaffi, spintoni e parole gravi, con la produzione costretta a interrompere la sfida .





Appena iniziata la prova, Fantini ha preso la palla e Giarrusso, con un gesto repentino, lo ha afferrato alle spalle trascinandolo sott’acqua. L’attore ha reagito afferrandogli i capelli e colpendo duramente il giornalista con schiaffi sul volto . Il conduttore della prova, Pierpaolo Pretelli, ha fermato immediatamente il gioco, convocando i protagonisti per un confronto pubblico .

Il confronto verbale seguito allo scontro fisico ha confermato la gravità dell’episodio. Giarrusso, rivolgendosi a Fantini, ha riportato una frase minacciosa: “Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo merda, ti tengo venti minuti sott’acqua, ti ammazzo’”, aggiungendo che secondo il regolamento del reality tali minacce sarebbero contrarie al contratto . Il comico ha replicato sostenendo di essere stato prima aggredito: “Si è attaccato al collo tirandomi giù da dietro, immediatamente dopo lo ha fatto a Cristina Plevani. Un uomo che prende una donna per la gola…“ .

Il pubblico in studio e i cronisti hanno assistito al confronto con sorpresa. La conduttrice Veronica Gentili, intervenuta in collegamento, ha espresso forte disappunto: “È molto brutto quello che abbiamo visto. Siete tutti adulti e vaccinati, pensavamo avreste fatto una partita di mini‑pallanuoto senza prendervi per il collo” . L’episodio ha lasciato una pesante impressione, tanto che dal pubblico e dagli opinionisti sono arrivate accuse di violenza gratuita e mancanza di fair play.

A complicare ulteriormente la vicenda, Giarrusso, cercando di recuperare la palla, ha ripetuto la medesima azione anche a danno di Cristina Plevani, suscitando nuovamente l’intervento di Pretelli e il commento critico di Gentili . Anche la moglie di Giarrusso, presente in studio, ha reagito con veemenza: ha annunciato un possibile ricorso alla vie legali nei confronti di Fantini per quelle minacce “non tollerabili” .

Nel resoconto del quotidiano Il Fatto Quotidiano sono riassunti i fatti: scontri fisici, mani al collo, insulti e minacce, con un gelo percepibile sia in studio che nella sala e tra il pubblico in collegamento . La rivista Movieplayer.it ha aggiunto che, secondo la produzione, Giarrusso avrebbe trattenuto Fantini sott’acqua per impedire al concorrente di recuperare la palla, scatenando la reazione di quest’ultimo .

In merito alla gestione disciplinare del reality, non è ancora chiaro se verranno prese provvedimenti ufficiali dai vertici di Mediaset o dalla produzione. Al momento, l’unica certezza è la momentanea sospensione della sfida per “comportamento violento”. Su Twitter e Facebook, il video dello scontro ha generato un acceso dibattito: il commento più frequente è che il comportamento dei due naufraghi sia stato inaccettabile, soprattutto trattandosi di un programma televisivo con valenza di intrattenimento familiare .

Nel frattempo, si attendono le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati. Fantini dovrebbe rilasciare le sue versioni nei prossimi giorni, mentre Giarrusso potrebbe valutare azioni legali formali, come lasciato intendere dalla moglie durante la diretta .

Questo episodio riaccende il tema sull’adeguatezza delle modalità di confronto in trasmissioni televisive ad alta tensione. Alcuni commentatori, come la conduttrice Gentili, chiedono una revisione delle regole per evitare che la spettacolarità superi la soglia del diritto al rispetto personale, soprattutto in contesti pubblici come quello dell’Isola dei Famosi.

La vicenda ha oggi acceso un vivace dibattito mediatico: si discute di condotta, responsabilità e limiti della televisione in diretta. Resta da capire se la produzione adotterà ulteriori sanzioni e se la coppia di naufraghi sarà messa alla prova nelle puntate future, con potenziali ripercussioni sul sistema di gara e sul cast.