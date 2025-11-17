Schlein in caduta libera nei sondaggi: ben quattro politici vanno avanti a lei, mentre Meloni guida la classifica





Un recente sondaggio condotto da Eumetra rivela che se si svolgessero oggi le elezioni politiche, Fratelli d’Italia (FdI), guidato dalla premier Giorgia Meloni, si attesterebbe al 30,7% delle preferenze. Questo rappresenta uno dei risultati più elevati dall’inizio del suo mandato, evidenziando un apprezzamento significativo per il suo operato e quello del suo partito.





Il Partito Democratico (Pd) si posiziona al secondo posto con il 22,1%, un risultato che, pur essendo migliore rispetto alle ultime elezioni politiche, rimane comunque distante di oltre otto punti da FdI, rendendo difficile una competizione immediata. Il Movimento 5 Stelle (M5s) segna una delusione, con un consenso del 12,9%, dieci punti in meno rispetto al Pd e quasi venti punti sotto FdI, evidenziando un netto calo rispetto al 15%+ ottenuto nelle precedenti elezioni.

All’interno del centrodestra, la situazione è molto serrata tra Lega e Forza Italia, con quest’ultima che supera di poco l’8,7% rispetto all’8,1% della Lega. Alleanza Verdi-Sinistra si ferma al 6,7%, mentre i partiti centristi faticano a ottenere consensi significativi: Azione si attesta al 3,4%, Italia Viva al 2,4% e Noi Moderati all’1,1%. Complessivamente, il blocco del centrodestra raggiunge oltre il 47% dei consensi, mentre il centrosinistra, composto da Pd, M5s e Avs, si colloca intorno al 41%.

La classifica dei leader politici vede Giorgia Meloni al primo posto con una fiducia del 45,1%. Segue Giuseppe Conte del M5s con il 35,2%. Sul podio si trova anche Antonio Tajani di Forza Italia, che ottiene il 30,3%, seguito da Matteo Salvini della Lega con il 29,3%. Al di fuori del podio, Emma Bonino raggiunge il 25,7%, mentre Elly Schlein del Pd segue a breve distanza con il 24,8%.

Altri leader, pur non raggiungendo i livelli dei primi, mostrano comunque un certo seguito: Roberto Vannacci della Lega si attesta al 24%, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra al 21,5%, e Carlo Calenda di Azione al 20,5%. Angelo Bonelli, sempre di Avs, raggiunge il 20,1%, mentre Matteo Renzi di Italia Viva si ferma al 18,5%.



