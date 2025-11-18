Scivolone a La7! Il conduttore devoto sbaglia a interpellare Di Pietro su Giorgia Meloni





Durante la trasmissione “Omnibus” su La7, Antonio Di Pietro ha fornito una risposta inaspettata che ha destabilizzato il giornalista comunista Gerardo Greco. (VIDEO)





Antonio Di Pietro, con la sua risposta, fa barcollare il comunista Gerardo Greco, per la risposta che non si aspettava, un po’ come ha fatto Paolo Mieli con Corrado Formigli. pic.twitter.com/aK8LI0OLKU — Roberto Avila (@avila92796) November 17, 2025

Giorgia Meloni mantiene un elevato livello di consenso pubblico, attribuibile, secondo Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, al controllo diretto e indiretto esercitato dalla destra su una significativa porzione dei media televisivi e giornalistici. Conte sostiene che tale controllo consenta di perpetuare una campagna propagandistica e di scaricare ogni responsabilità sull’opposizione, mentre si beneficia dei 299 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tuttavia, dopo tre anni e quattro manovre di bilancio, Conte evidenzia i primi segnali delle conseguenze derivanti dall’incapacità del governo attuale. In merito alla sicurezza, l’ex Presidente del Consiglio afferma che il Movimento 5 Stelle non si limita a copiare le proposte altrui, né a sfruttare le paure dei cittadini. Le loro iniziative, sostiene, rispondono a un bisogno profondo, legato anche all’incertezza economica ed esistenziale delle persone. Conte sottolinea che la loro azione si configura anche come una lotta contro l’emarginazione sociale, volta a ripristinare un senso di coesione che contribuisca ad accrescere la percezione di sicurezza, non limitandosi alla sola gestione dell’ordine pubblico.

Conte critica la propaganda ideologica del governo, definendola un mero tentativo di mascherare un fallimento totale. Invita a cancellare l’impegno preso da Meloni e dai vertici europei per un futuro caratterizzato da spese militari eccessive, che comporterebbero inevitabilmente tagli al diritto allo studio, alla casa e alla salute. Conte ribadisce la necessità di opporsi a un futuro di precarietà, bassi salari o servizio militare obbligatorio.

In merito alla convocazione di un tavolo di coalizione, Conte afferma che la disponibilità al dialogo è sempre stata presente, come dimostrano i numerosi temi su cui è stata raggiunta la massima condivisione con le altre forze progressiste. Egli precisa, tuttavia, di rimanere fedele alle indicazioni ricevute dalla base, che richiedono al Movimento 5 Stelle di collocarsi definitivamente nel campo progressista. Conte sottolinea che le alleanze non devono essere predeterminate, ma devono basarsi su contenuti condivisi. Il progetto progressista, conclude, sarà il risultato di un ampio processo di confronto, e l’importante è essere pronti ad affrontarlo. In caso di anticipazione della fine della legislatura, il Movimento 5 Stelle accelererà i tempi.

È ancora prematuro stabilire i criteri per le primarie. Il Presidente Conte ha definito la polemica riguardante la barca di Roberto Fico “indegna, frutto di chi non possiede argomenti e proposte concrete per convincere l’elettorato. Tali attacchi si riveleranno controproducenti, poiché i cittadini campani sono ben consapevoli della reputazione e del curriculum di Fico. Egli ha restituito alla collettività 700.000 euro dai propri stipendi e ha promosso la riduzione dei vitalizi alla Camera. Gli esponenti della destra che oggi lo attaccano per motivi di decenza dovrebbero astenersi da tali dichiarazioni”.



