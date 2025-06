Scoperta choc ad Avellino: donna barricata in casa con il corpo del compagno morto

Un episodio inquietante ha avuto luogo a Rotondi, in provincia di Avellino, dove una donna si è barricata nel suo appartamento insieme al corpo senza vita del suo compagno, un uomo di 60 anni. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati per il forte odore che proveniva dall’abitazione situata in piazza Vittorio Emanuele. Le forze dell’ordine, allertate dai residenti, sono intervenute per accedere all’interno dell’appartamento.





All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno trovato le porte dell’abitazione bloccate. È stato necessario avviare una delicata trattativa con la donna che si trovava all’interno, nel tentativo di persuaderla ad aprire la porta. La signora era in compagnia del corpo del suo compagno, originario di Paolisi ma residente a Rotondi da diversi anni, che si presume fosse deceduto da giorni per cause naturali.

Dopo un lungo negoziato, la donna ha finalmente consentito ai carabinieri e ai vigili del fuoco di entrare nell’appartamento. Una volta entrati, anche il personale medico del 118 ha potuto accedere alla scena. All’interno è stato trovato il corpo dell’uomo, ormai privo di vita.

La donna è stata trovata in uno stato di choc e ha ricevuto le cure mediche necessarie. È stata trasportata in ambulanza dal personale del 118 in uno stato di confusione. Un primo esame esterno ha suggerito che il 60enne fosse morto da diversi giorni per cause naturali, deduzione basata sullo stato di decomposizione del corpo. Tuttavia, ulteriori esami potrebbero essere necessari per determinare con precisione la data e la causa del decesso.

Sul luogo è intervenuto anche il magistrato di turno, e non si esclude che possa essere richiesta un’autopsia per ottenere maggiori dettagli sulla morte dell’uomo. L’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza è stato fondamentale per risolvere una situazione complessa e delicata.

Il caso ha destato notevole attenzione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulle circostanze che hanno portato la donna a barricarsi in casa con il corpo del compagno. Gli abitanti di Rotondi sono rimasti scossi dall’accaduto, un evento che ha portato alla luce questioni legate alla solitudine e alla disperazione.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Le indagini proseguono per comprendere meglio la dinamica degli eventi e per assicurare che tutte le procedure siano seguite correttamente. La comunità attende risposte definitive mentre si cerca di comprendere le ragioni dietro questo tragico episodio.

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine in situazioni critiche. La prontezza dei vicini nell’allertare le autorità ha permesso un intervento tempestivo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.