Scopri le potenzialità del lattice di fico e come integrarlo nella tua routine di benessere

Il lattice di fico è un rimedio naturale ricco di benefici, apprezzato da secoli per le sue proprietà terapeutiche. Integrarlo correttamente nella propria routine può offrire un valido supporto alla salute generale, sia interna che esterna.

Trattamento per la pelle Può dare sollievo in caso di eczema o psoriasi, se applicato con moderazione.

Salute respiratoria Tradizionalmente usato in forma diluita per lenire tosse e bronchite.

Per verruche e trattamento cutaneo

• Applicare il lattice fresco direttamente sulla verruca o sull’imperfezione.

• Utilizzare quotidianamente, evitando la pelle sana.

Per uso orale e digestivo (solo diluito)

• Aggiungere poche gocce in acqua o miele.

• Usare come collutorio o bevanda per favorire la digestione.

Balsamo antidolore

• Mescolare con olio di cocco per creare un balsamo lenitivo.

• Applicare su muscoli o articolazioni doloranti.

Trattamento localizzato per il viso

• Applicare in forma diluita su acne o imperfezioni.

• Sciacquare dopo pochi minuti per evitare irritazioni.