Scossa di terremoto a Foggia, magnitudo 3.7: paura tra i cittadini

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nella serata di venerdì 28 marzo alle ore 20:26, interessando diverse aree della Puglia. Secondo i dati preliminari forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato nel comune di Mileto, in provincia di Foggia, a una profondità di 4 chilometri. La zona è conosciuta per la sua moderata attività sismica, già documentata in passato.





Il sisma è stato percepito distintamente dalla popolazione in numerosi comuni, in particolare nelle aree più prossime all’epicentro. Molti cittadini hanno riferito di aver avvertito un tremore improvviso, in alcuni casi accompagnato da un lieve boato, che ha spinto alcune persone a uscire dalle proprie abitazioni per precauzione. Subito dopo l’evento, i social network si sono riempiti di segnalazioni e testimonianze di chi ha vissuto la scossa, con richieste di informazioni e aggiornamenti ufficiali.

Fortunatamente, dalle prime verifiche effettuate, non risultano danni a edifici né feriti. Tuttavia, l’evento ha generato apprensione tra gli abitanti della zona, che temono possibili repliche. Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare attentamente la situazione per rilevare eventuali fenomeni successivi al terremoto principale.

La Protezione Civile, immediatamente allertata, è pronta a intervenire in caso di necessità, ma al momento non sono state segnalate situazioni di emergenza. Le autorità locali invitano la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire le linee guida per la sicurezza in caso di nuove scosse.

Secondo i sismologi, eventi di questa entità rientrano nella normale attività sismica della regione, che si colloca in un’area a rischio medio-basso. Tuttavia, la profondità ridotta del sisma, pari a soli 4 chilometri, ha contribuito a renderlo più percepibile anche a distanza dall’epicentro. Questo spiega perché la scossa sia stata avvertita in diverse località della Puglia, nonostante la magnitudo relativamente contenuta.

L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza in materia di rischio sismico. In particolare, gli esperti sottolineano l’utilità di conoscere le procedure da adottare in caso di terremoti, come evitare l’uso di ascensori, ripararsi sotto strutture solide e mantenere la calma. La Protezione Civile, a tal proposito, mette a disposizione risorse e informazioni per educare i cittadini a gestire situazioni di emergenza.

Le scosse di terremoto, anche di lieve entità, possono suscitare grande preoccupazione tra la popolazione, soprattutto in aree dove non si verificano frequentemente. Nel caso specifico di Foggia e dei comuni limitrofi, la paura è stata amplificata dal ricordo di eventi sismici passati, sebbene di intensità maggiore rispetto a quello registrato ieri sera.

L’INGV continuerà nelle prossime ore a raccogliere dati sull’evento e a fornire aggiornamenti in caso di variazioni significative. Nel frattempo, le autorità locali e la Protezione Civile restano in allerta per garantire la sicurezza della popolazione e intervenire prontamente qualora si verificassero ulteriori scosse.

L’episodio di ieri sera si inserisce in un contesto di attività sismica che, pur non rappresentando un rischio elevato, richiede comunque attenzione e preparazione. La popolazione è invitata a seguire i canali ufficiali per ricevere informazioni aggiornate e a non diffondere notizie non verificate, che potrebbero generare ulteriore allarme.