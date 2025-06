Serena Brancale ricorda il no a X Factor: “Simona Ventura mi trovò poco credibile per il look”

Serena Brancale ha recentemente ricordato un provino ad X Factor risalente al 2009, un momento cruciale prima della svolta della sua carriera. Durante l’audizione, presentò il brano “Non mi chiedere” di Paola Cortellesi, ma venne scartata da Simona Ventura. Secondo Serena, la giudice la trovò “poco credibile” e critica particolarmente il suo look, affermando che “non le piacevo per come ero vestita” .





Quel rifiuto, però, si è trasformato in una spinta: la cantante racconta che, invece di scoraggiarsi, ha usato quell’esperienza come motivazione per studiare con più impegno—investendo in attrezzatura, esercitandosi al pianoforte e frequentando il Conservatorio di Bari .

Da quel momento Serena ha intrapreso un percorso artistico che l’ha portata a Sanremo 2015 (sezione Nuove Proposte), dove ha presentato Galleggiare. Anche un successo virale nel 2024 con “Baccalà”, canto in dialetto barese, ha consolidato la sua reputazione. Nel 2025 è tornata al Festival con “Anema e Core”, ottenendo ampio riscontro dal pubblico .

In sintesi: un “no” iniziale che si è trasformato in un trampolino, consegnando a Serena Brancale slancio, determinazione e una carriera fiorente