Sfugge alla madre e cade nella tromba delle scale: bimbo di 9 anni grave a Legnano

Un grave incidente domestico ha coinvolto un bambino di 9 anni a Legnano, nella Città Metropolitana di Milano. Il piccolo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Legnano dopo essere caduto da un’altezza di circa 10 metri mentre si trovava in casa. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 del mattino di martedì 29 aprile, in un condominio popolare situato in via Pisacane.





Secondo le ricostruzioni, il bambino, che presenta una disabilità, è sfuggito al controllo della madre. La donna, di origini egiziane, stava uscendo dall’appartamento con il fratellino in braccio quando il figlio maggiore è corso fuori. Giunto alla balaustra delle scale interne, si è sporto troppo e ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

Immediatamente dopo la caduta, il personale sanitario è intervenuto con urgenza, insieme ai carabinieri della Stazione di Legnano, per soccorrere il bambino. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Nonostante la gravità dell’incidente, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato anche un trauma cranico, ma fortunatamente gli esami successivi non hanno evidenziato emorragie cerebrali.

I medici stanno monitorando attentamente le condizioni del bambino e, una volta stabilizzate, è previsto il suo trasferimento con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che dispone di un reparto pediatrico specializzato. Questo trasferimento è stato pianificato per garantire al piccolo le cure migliori e più adeguate alla sua situazione clinica.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulle dinamiche che hanno portato alla caduta del bambino. Le autorità stanno indagando per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia, esprimendo solidarietà alla famiglia del piccolo.

La madre del bambino, ancora sotto shock per l’accaduto, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, è stata ascoltata dalle forze dell’ordine per ricostruire i momenti precedenti l’incidente. La donna ha spiegato che stava cercando di gestire entrambi i figli quando il più grande le è sfuggito di mano.

La caduta dalle scale rappresenta un tipo di incidente domestico che può avere conseguenze molto gravi, specialmente per i bambini. Gli esperti sottolineano l’importanza di adottare misure preventive per evitare simili tragedie, come l’installazione di barriere protettive e la vigilanza costante sui più piccoli.