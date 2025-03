Shaila esprime la sua delusione per non essere arrivata in finale al Grande Fratello, spiegando le sue teorie a Lorenzo dopo la puntata

Al termine della recente puntata del Grande Fratello, Shaila ha manifestato una profonda delusione per non essere riuscita a conquistare un posto in finale. La concorrente, infatti, è stata battuta da Zeudi, che ha ottenuto l’accesso all’ultima puntata del reality show. L’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di confrontarsi con Lorenzo, condividendo le sue riflessioni sul mancato successo.





Shaila ha confessato di essere rimasta molto colpita dalla sua esclusione dalla finale. Sebbene il suo sogno di partecipare all’ultima puntata sia stato rimandato, non ha nascosto la sua amarezza nei confronti del risultato, soprattutto considerando la netta vittoria di Zeudi. “Perché Zeudi in finale e io no?” è stata la domanda che ha rimbalzato nella sua mente, mentre cercava di analizzare il televoto che l’ha penalizzata.

Secondo quanto riportato dal sito Biccy, Zeudi aveva suddiviso i concorrenti in tre categorie: quelli “bianchi”, rappresentati da Stefania, Mariavittoria e Jessica; i “grigi”, con Zeudi, Giglio e Tommaso; e i “neri”, che includono Shaila, Lorenzo e Chiara. Questa classificazione ha portato Shaila a riflettere sulla dinamica del televoto, affermando: “La finale è un premio per dire ‘adesso calmati pure’. Però evidentemente io non devo calmarmi e il mio percorso è un altro”.

La concorrente ha dimostrato di essere onesta con se stessa, sostenendo di meritare un posto in finale: “Dato che sono sportiva e non mollo mai, so che io quel posto me lo merito, so quello che valgo”. Ha espresso la sua frustrazione per non essere riuscita a raggiungere la finale in questo momento, sottolineando che il suo “prezzo da pagare” è legato al fatto che ci siano persone che la amano e altre che no, rispetto a concorrenti che potrebbero essere percepiti come “più grigi”.

Shaila ha chiarito che non si considera una persona “grigia”, ma piuttosto “nera”, affermando: “O ti piace o non ti piace, però io scelgo nella mia vita sempre la strada più difficile”. Ha spiegato che il suo colore “nero” rappresenta il coraggio di esprimere le proprie opinioni, anche quando questo comporta rischi. “Quando ti esponi hai il rischio maggiore di piacere o no”, ha aggiunto.

Inoltre, Shaila ha elencato alcune delle sue caratteristiche personali, ribadendo che non intende arrendersi: “Anche perché sono istintiva, a volte sono stata aggressiva, a volte uso parole abbastanza forti, ma sono tutte cose che ho anche ricevuto”. Ha sottolineato di aver subito attacchi e critiche, affermando: “Ho ricevuto di peggio e mi è stato detto che facevo demagogia”. Secondo lei, le esperienze negative vissute durante il suo percorso nel Grande Fratello meritano riconoscimento.

“Infatti merito di essere premiata per questa cosa”, ha dichiarato, evidenziando come la sua esperienza non possa essere sminuita. “Da sportiva – ha concluso Shaila – ti dico che è una sorta di fallimento, anzi, di caduta. Io la vivo come una caduta, ma come sportiva mi rialzo e dico, ‘perché sentirsi meno o squalificati?'”. La concorrente ha ribadito la sua consapevolezza del proprio valore, affermando: “E io so chi sono, so quanto valgo”.