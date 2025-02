Shaila Gatta al Grande Fratello: il clamoroso scherzo de Le Iene la mette in difficoltà!

Shaila Gatta, protagonista del Grande Fratello, diventa vittima di uno scherzo che la mostra in una luce poco favorevole, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Shaila Gatta è al Grande Fratello da settembre, dove ha avviato una storia d’amore con Lorenzo Spolverato. La loro relazione, segnata da alti e bassi, ha attirato l’attenzione del pubblico, con alcuni che li accusano di essere insieme solo per strategia, mentre altri supportano gli “Shailenzo”. Mentre Lorenzo è già finalista, Shaila è stata recentemente protagonista di un servizio de Le Iene che ha fatto scalpore.





Il servizio, registrato tempo fa, ha rivelato che Shaila aveva appena concluso la sua esperienza come velina di Striscia la Notizia e stava ancora vivendo con l’ex calciatore Leonardo Blanchard. Con la complicità di Leonardo, l’inviato de Le Iene, Nic Bello, ha ingannato Shaila, facendole credere di essere entrata in una setta che l’aveva portata a spendere tutti i suoi soldi.

Quando a casa della coppia sono arrivati dei misteriosi manuali, Shaila ha affrontato Leonardo chiedendo: “È vera o no questa cosa? Ora ti porto da un bravo dottore e non devi fare le offerte né a Gesù Cristo né a Satana!”. Furiosa, ha continuato: “Io questa roba a casa nostra non la voglio! Che persone hai conosciuto? Voglio sapere che cosa sono queste cose”.

Le sue parole non si sono fermate qui: “Ma basta, hai rotto i cogl…! Ma sei scemo, idiota? Stai facendo diventare psicopatica la tua fidanzata”. Tuttavia, quando è rimasta sola in casa, Shaila ha scoperto delle telecamere nascoste, ma non ha subito compreso di essere stata vittima di uno scherzo.

Quando finalmente ha realizzato la situazione, ha reagito con veemenza: “Andate a fan… tutti quanti, chi siete? Le Iene? Ma secondo voi io sono scema?”. La sua reazione ha immediatamente fatto il giro del web, suscitando commenti contrastanti. Molti utenti l’hanno definita sboccata e volgare, facendo notare che il video del servizio non l’ha mostrata sotto una luce positiva.