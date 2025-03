Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello, rivela i suoi interventi estetici e confronta la sua immagine attuale con quella di un tempo

Shaila Gatta, ballerina e nota al pubblico italiano per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e come velina a Striscia la Notizia, è tornata al centro dell’attenzione grazie alla sua presenza nel Grande Fratello, dove è entrata lo scorso settembre. Durante questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Shaila ha vissuto una relazione con il pallavolista argentino Javier Martinez, ma ha poi deciso di interrompere il rapporto per iniziare una storia con il modello milanese Lorenzo Spolverato, con il quale ha avuto alti e bassi negli ultimi mesi.





Negli anni, l’immagine di Shaila ha subito diverse trasformazioni, spesso oggetto di discussione riguardo a potenziali ritocchi estetici. Attualmente, mentre si trova all’interno della Casa del Grande Fratello, il tema è tornato di grande attualità, soprattutto dopo che alcuni utenti hanno pubblicato confronti fotografici che mostrano i cambiamenti nel suo aspetto. Le immagini evidenziano come la concorrente abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per apportare modifiche a tratti della sua fisicità che non le soddisfacevano.

Shaila ha confermato di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, dichiarando: “Mai avrei pensato di rifarmi il seno, ma l’ho fatto per sentirmi meglio con me stessa”. Inoltre, durante la sua permanenza nella Casa, ha rivelato di aver utilizzato il botox per attenuare le rughe del viso. “Avevo il botox in faccia, ero tirata. Ma la mia espressione naturale è un’altra”, ha spiegato, chiarendo che la sua attuale espressione può apparire spesso corrucciata o ‘arrabbiata’.

Oltre agli interventi di cui ha parlato apertamente, alcuni utenti del web hanno speculato su possibili modifiche al naso e alle labbra di Shaila. Sebbene la concorrente non abbia confermato di aver subito interventi a queste parti del viso, le foto diffuse su X mostrano chiaramente che le sue labbra sembrano più piene rispetto a qualche anno fa, quando erano decisamente più sottili.

I filler, sostanze iniettabili utilizzate per correggere inestetismi come rughe e perdita di volume, sono spesso utilizzati da chi desidera migliorare il proprio aspetto senza ricorrere a interventi chirurgici invasivi. Tra i filler più comuni c’è l’acido ialuronico, una sostanza naturale presente nel corpo umano, nota per la sua capacità di trattenere acqua e conferire idratazione e turgore alla pelle. Tuttavia, è importante notare che i risultati dei filler sono temporanei, poiché il corpo tende a riassorbirli nel tempo.

La discussione sui ritocchi estetici di Shaila ha suscitato un ampio dibattito tra i fan e i critici, evidenziando le pressioni che i personaggi pubblici possono subire riguardo al loro aspetto fisico. La ballerina, pur avendo condiviso apertamente alcune delle sue scelte, ha anche messo in luce le difficoltà e le insicurezze che possono accompagnare la vita sotto i riflettori.