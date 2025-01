Shaila Gatta si salva al Grande Fratello e festeggia con un twerk, Alfonso Signorini: “Non farlo, per favore”

Nella puntata emozionante del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025, Helena Prestes è stata eliminata dal televoto. Dopo aver visto una forte lite tra la salva Shaila Gatta, la modella brasiliana ha dovuto infatti abbandonare la Casa di Cinecittà, lasciando tutti con il magone. Fra le lacrime dovute all’uscita, la modella bionda è corsa a ringraziare il pubblico che l’ha sostenuta, ma ha dovuto lasciarsi andare definitivamente quando è stata annunciata la sua eliminazione.





Appena appreso che, invece, la Gatta era salva, la ragazza giapponese non ha potuto che esultare con un commento che non poteva essere più spontaneo e carino, riversandosi sui baci e gli abbracci insieme al suo fidanzato Lorenzo Spolverato.

Ma se all’eliminazione di Helena ha reagito positivamente, altrettanto non si può dire al momento delle nomination: facendo le ore piccole, la giapponese ha infatti eseguito un twerk in casa, divertendosi di fronte alla telecamera. Un gesto però che non è piaciuto per nulla ad Alfonso Signorini che, molto perplesso ha commentato: “Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa. Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu ti muovi il sedere”. A disagio, la Gatta ha provato a giustificarsi, dicendo: “Luca mi prende sempre in giro, dice che quando sono felice twerko”.

Fuori, diversamente, Helena Prestes, visibilmente provata, si è sciolta di emozione mentre diceva addio ai suoi fans: “Ringrazio tutti, mi dispiace. Ero un po’ stanca, scocciata. Grazie al GF, grazie a tutti. È stata un’esperienza molto bella, mi mancherete di sicuro, tantissimo.

Grazie al pubblico”. E poi: “Non mi aspettavo di starci più di quanto potevo. È successo quello che doveva, va a genio. Abbiamo sempre un peso nella testa. Sono grata”. Uno dei momenti della puntata di ieri sera, che ha visto trionfare, insieme al comportamento della Gatta, anche l’uscita toccante di Helena, che ha reso il tutto davvero memorabile.