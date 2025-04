Si accascia in aula di tribunale, Carabiniere lo soccorre e lo salva: “Orgoglioso di averlo fatto”

Un sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha compiuto un gesto eroico salvando la vita a un uomo di circa 60 anni colpito da infarto all’interno del tribunale penale di Trani. L’episodio si è verificato la settimana scorsa, quando il giovane militare, Patrick Zaia, 30 anni e originario di Pordenone, era presente per testimoniare su alcuni eventi legati al suo servizio.





Durante la sua permanenza nel tribunale, Zaia è stato sorpreso dalle urla di un vigilante che chiedeva aiuto. Il vigilante stava cercando un medico o qualcuno in grado di utilizzare un defibrillatore, poiché un uomo si era sentito male e aveva smesso di respirare. Comprendendo l’urgenza della situazione, il sottoufficiale non ha esitato un attimo. Si è immediatamente qualificato come Carabiniere e si è diretto rapidamente verso l’aula in cui si trovava l’uomo in pericolo.

All’arrivo, Zaia ha trovato il 60enne disteso su un tavolo, in condizioni critiche. Con prontezza e determinazione, il giovane militare ha preso il controllo della situazione. Ha strappato la camicia dell’uomo e ha applicato gli elettrodi del defibrillatore sul suo petto, somministrando due scariche di rianimazione. Non si è fermato qui: ha alternato la respirazione artificiale con massaggi cardiaci, continuando a prestare assistenza fino all’arrivo del personale medico del 118.

L’intervento di Zaia è stato ritenuto fondamentale dai sanitari, poiché durante le manovre di rianimazione l’uomo ha ripreso a respirare. Questo risultato ha permesso di stabilizzare le sue condizioni prima del trasporto d’urgenza all’ospedale di Andria, dove attualmente è ricoverato ma fuori pericolo.

In merito all’accaduto, Patrick Zaia ha dichiarato: “Sapere che l’uomo sta bene mi rende felice e orgoglioso”. La sua azione tempestiva è stata riconosciuta e apprezzata dall’Arma dei Carabinieri, che ha diffuso una nota sottolineando l’importanza del gesto. “Determinante il gesto del Carabiniere che ha agito con grande tempestività e prontezza evitando la tragedia all’interno del Palazzo di Giustizia”, si legge nel comunicato.

Questo episodio mette in luce non solo la professionalità e il coraggio di Zaia, ma anche l’importanza della preparazione e della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza. La presenza di defibrillatori e la formazione adeguata possono fare la differenza tra la vita e la morte, e il giovane Carabiniere ha dimostrato di essere pronto ad affrontare una situazione critica.

La storia di Patrick Zaia è un esempio di come, anche in contesti inaspettati come un tribunale, le vite possano essere salvate grazie all’intervento di persone preparate e pronte ad agire. La sua reazione rapida e decisiva ha non solo salvato una vita, ma ha anche messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.

Mentre l’uomo ricoverato continua a recuperare, il gesto di Zaia rimarrà impresso nella memoria di chi ha assistito all’evento e nella comunità di Trani. La vicenda serve anche a ricordare a tutti noi l’importanza di essere pronti a intervenire in caso di emergenze, poiché ogni secondo conta in situazioni critiche.