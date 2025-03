Si sente male mentre cucina e finisce sul fuoco: tragica morte per un uomo

Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Buccheri, nel Siracusano, dove un uomo di 85 anni, Tommaso Crusca, ha perso la vita in un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe sentito male mentre stava preparando un pasto. Durante questo malore, è caduto sui fornelli accesi e le fiamme lo hanno avvolto.





Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, purtroppo, non c’era più nulla da fare per Tommaso. I carabinieri stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire se la causa del decesso sia da attribuire al malore che ha colpito l’anziano o se sia stata la gravità delle ustioni a provocare la sua morte.

La notizia della scomparsa di don Masino, come era affettuosamente conosciuto in paese, ha profondamente scosso la piccola comunità montana di Buccheri. Il sindaco, Alessandro Caiazzo, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio toccante: “Apprendo con infinito dispiacere quanto accaduto. A volte la vita è veramente ingiusta. Ti saluto così come eri solito scherzosamente e rispettosamente rivolgerti a me; ‘Assabbinidica’ caro Tommaso, uomo gentile, di grande cultura e sempre propositivo.”

Le indagini dei carabinieri si concentreranno anche sulla possibilità di disporre un’autopsia, che potrebbe chiarire ulteriormente le circostanze della morte di Tommaso Crusca. Solo dopo l’esito degli accertamenti sarà possibile organizzare i funerali, un momento di grande tristezza per la comunità, che perderà un cittadino stimato e benvoluto.

Tommaso era conosciuto per il suo carattere affabile e per la sua disponibilità verso gli altri. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La comunità di Buccheri si prepara a onorarne la memoria, ricordando i momenti di convivialità e le interazioni che hanno caratterizzato la sua vita.

Le autorità locali stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e si stanno preparando a fornire supporto alla famiglia di Tommaso in questo difficile momento. La tragedia ha portato alla luce anche la necessità di sensibilizzare la popolazione riguardo alla sicurezza domestica, in particolare per gli anziani, che possono trovarsi in situazioni vulnerabili.

In questo contesto, è fondamentale che la comunità si unisca per sostenere la famiglia di Tommaso e per riflettere sull’importanza della prevenzione degli incidenti domestici. Le autorità locali potrebbero avviare campagne informative per educare le persone sui rischi legati all’uso di elettrodomestici e fornelli, specialmente per coloro che vivono da soli o che hanno bisogno di assistenza.

Il caso di Tommaso Crusca è un triste promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di prendersi cura dei propri cari, soprattutto in età avanzata. La comunità di Buccheri si stringerà attorno alla famiglia in questo momento di lutto, onorando la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.