Silvia perde la vita a 36 anni, investita da un’auto in bici sulla provinciale: tragedia a Oristano





Tragedia sulle strade della Sardegna: Silvia Obino, 36 anni, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre percorreva in bici la provinciale 292 tra Nurachi e Riola Sardo, in provincia di Oristano. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 16 novembre, durante un giro in bicicletta nei pressi della sua abitazione.





Il dramma si è consumato poco prima della mezzanotte, all’altezza di una rotonda, mentre la donna stava rientrando a casa. Aveva appena imboccato lo svincolo e pedalava sul margine della carreggiata quando una vettura, diretta nella sua stessa direzione, non l’ha vista e l’ha travolta da dietro. Il tratto era rettilineo ma privo di illuminazione. L’automobilista si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi.

Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, le ferite riportate erano troppo gravi e la 36enne è stata dichiarata morta sul posto. L’automobilista, sotto shock, è stato assistito. La bici della vittima e l’auto, che presentava danni al parabrezza, sono state sequestrate per i rilievi.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità. La salma di Silvia Obino è stata restituita ai familiari: i funerali si terranno martedì alle 11.30 presso la parrocchia dei Padri Cappuccini di Oristano.



