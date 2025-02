Simone Cristicchi interpreta Quando sarai piccola a Domenica In, Lino Banfi commosso: “Ripenso a mia moglie Lucia”

La performance di Simone Cristicchi a Sanremo 2025 conquista il pubblico e commuove Mara Venier e Lino Banfi, toccando il cuore di tutti.





L’esibizione di Simone Cristicchi durante lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2025 ha lasciato il pubblico senza parole. Il cantautore ha portato sul palco “Quando Sarai Piccola”, un brano intenso e profondamente autobiografico dedicato alla madre, affetta da Alzheimer. La performance ha toccato corde emotive profonde, tanto da far scendere le lacrime non solo alla conduttrice Mara Venier, ma anche agli ospiti presenti in studio, tra cui un commosso Lino Banfi.

Lino Banfi e il ricordo della moglie Lucia

Tra i momenti più toccanti della serata, spicca l’intervento di Lino Banfi, che non è riuscito a trattenere le lacrime ascoltando il brano di Cristicchi. L’attore, che ha vissuto in prima persona il dramma dell’Alzheimer con la moglie Lucia, scomparsa nel febbraio 2023, ha condiviso un ricordo struggente: “Questo brano mi colpisce profondamente. Ho 89 anni e lasciatemi piangere”, ha detto con la voce rotta dall’emozione.

Banfi ha raccontato un episodio intimo della sua vita matrimoniale: “Un giorno, quando mia moglie iniziava il declino, le stavo dando da mangiare e lei mi ha chiesto: ‘E se un giorno non ti riconosco più?’. Io ho cercato di farla ridere, come ho sempre fatto, e le ho risposto: ‘Ci presentiamo e ci innamoriamo un’altra volta’. E lei ha riso”. Questo momento ha commosso il pubblico e sottolineato quanto la musica possa essere un ponte tra le emozioni personali e quelle collettive.

Il significato profondo di “Quando Sarai Piccola”

Simone Cristicchi ha spiegato come “Quando Sarai Piccola” sia una canzone nata da un vissuto personale, che racconta la difficile esperienza della malattia della madre. “È stato un brano difficile da cantare”, ha confessato il cantautore. “Ci ho messo dentro tanta vita e tanta verità. Mi hanno detto che è una canzone di speranza, che riesce a toccare corde profonde”.

La canzone non solo ha ottenuto il premio della sala stampa al Festival di Sanremo 2025, ma è riuscita a conquistare anche un pubblico più giovane. “Il vero regalo che mi ha fatto questo Festival è che è piaciuta anche ai ragazzi. Molti mi hanno scritto dicendo che si sono rivisti nei loro nonni attraverso questa storia”, ha aggiunto Cristicchi con gratitudine.

Un brano che unisce tutti

Un dettaglio curioso condiviso da Cristicchi riguarda l’impatto trasversale del suo brano: “È piaciuto sia a Giorgia Meloni che a Elly Schlein. Sono riuscito a mettere d’accordo due persone così diverse”. Questo dimostra come la musica possa abbattere barriere politiche e sociali, creando un terreno comune fatto di emozioni autentiche.

La commozione di Lino Banfi dopo l’esibizione di Simone Cristicchi una delle immagini più forti ed emozionanti di questo festival.

❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹#domenicain#Sanremo2025 pic.twitter.com/t5EAA6ANy8 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 16, 2025