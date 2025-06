Sinner dopo la sconfitta con Bublik: “Ho bisogno di rigenerarmi mentalmente”

Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle, subendo una sconfitta per mano del kazako Alexander Bublik. L’italiano, che sta affrontando un periodo intenso sia a livello fisico che mentale, ha ammesso di necessitare di un momento di pausa per ricaricare le energie in vista del prossimo appuntamento importante: Wimbledon, che inizierà il 30 giugno.





L’incontro tra Sinner e Bublik si è concluso con il punteggio di 6-3, 3-6, 4-6 a favore del kazako. Una prestazione sorprendente quella di Bublik, che al termine del match ha confessato: “Non lo so come ho fatto a vincere”. Nonostante la sconfitta, Sinner ha dimostrato lucidità nell’analizzare la partita e ha sottolineato come il suo attuale calo sia più mentale che fisico.

Dopo il match, Jannik Sinner ha commentato: “Penso di aver avuto le mie possibilità durante la partita. Nel secondo set ho avuto un paio di palle break, poi nel terzo con quel rovescio subdolo mi ha breakkato. Sull’erba è così. Io ho avuto le mie possibilità, ma non le ho sfruttate.” L’italiano ha riconosciuto il valore dell’avversario ma ha anche evidenziato l’importanza di ritrovare la giusta concentrazione per affrontare al meglio i prossimi impegni.

La sconfitta ad Halle arriva dopo un periodo particolarmente intenso per Sinner, che nei mesi scorsi è stato costretto a fermarsi per oltre tre mesi a causa di problemi fisici. Al suo ritorno, ha ottenuto risultati significativi, raggiungendo la finale sia agli Internazionali d’Italia a Roma che al Roland Garros. Tuttavia, la breve stagione sull’erba sembra aver messo a dura prova la sua condizione mentale.

Riguardo alla necessità di prendersi una pausa, Sinner ha dichiarato: “Ora devo rigenerarmi sia fisicamente che mentalmente. Ne ho bisogno. Per Wimbledon c’è ancora una settimana per prepararsi. Quindi mi prenderò un po’ di pausa che onestamente mi farà bene.” Queste parole evidenziano l’importanza di un recupero non solo fisico ma anche psicologico per affrontare al meglio il torneo più prestigioso della stagione.

Il match contro Bublik ha messo in luce alcune difficoltà tecniche e tattiche per Sinner, ma l’italiano non si è mostrato eccessivamente preoccupato: “Questa partita è diversa rispetto a quella persa al Roland Garros. Ma sono in un certo senso soddisfatto, perché giocando due partite ho provato tutto ciò che dovevo.” Nonostante l’eliminazione precoce, Sinner sembra intenzionato a sfruttare questa pausa per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon.

Dall’altra parte, Alexander Bublik, noto per il suo stile di gioco imprevedibile e creativo, ha disputato una delle migliori partite della sua carriera. La sua performance ad Halle gli ha permesso di avanzare ai quarti di finale, dove affronterà il ceco Tomas Machac. Per il kazako, questa vittoria rappresenta un importante traguardo e una conferma del suo talento.

Il percorso di Jannik Sinner in questa stagione è stato caratterizzato da alti e bassi, ma il giovane talento italiano continua a essere uno dei protagonisti più attesi del circuito. Con il supporto del suo team e una settimana di preparazione mirata, l’obiettivo è quello di arrivare a Wimbledon con la giusta determinazione per competere ai massimi livelli.

La decisione di prendersi una breve pausa sembra essere una scelta strategica per preservare le energie mentali e affrontare con maggiore serenità i prossimi appuntamenti. Il torneo londinese rappresenta una grande opportunità per Sinner, che punta a confermare il suo status tra i migliori giocatori del mondo.