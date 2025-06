Sinner sorprende tutti e sconfigge Rublev al Roland Garros: ora lo attende Bublik, che sembra avere già previsto il futuro

Un’altra prestazione impressionante per Jannik Sinner, che ha dominato sul campo contro Andrey Rublev, conquistando un posto nei quarti di finale del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha mostrato una superiorità schiacciante, superando il russo in tre set con i parziali di 6-1, 6-3, 6-4. Ora lo attende un incontro con Alexander Bublik, avversario già affrontato in passato.





Nel primo set, Sinner ha dimostrato fin da subito la sua determinazione. Dopo aver annullato due palle break nel primo game, l’italiano ha preso il controllo totale del gioco, lasciando poco spazio al suo avversario. La differenza nel peso e nella profondità dei colpi ha reso evidente la superiorità di Sinner, mentre Rublev appariva spesso in difficoltà, anche a livello mentale. Il set si è concluso rapidamente, con un solo game vinto dal russo.

Uno degli aspetti più rilevanti della prestazione di Sinner è stato il suo rendimento al servizio. Tra il primo e il secondo set, l’italiano è riuscito a mettere a segno una serie di 20 punti consecutivi al servizio, un dato che sottolinea la sua solidità e concentrazione nei momenti chiave.

Nel secondo set, Rublev ha cercato di alzare il livello del suo gioco, ma non è bastato per mettere in difficoltà il numero uno al mondo. Sinner ha ottenuto un break iniziale e lo ha mantenuto fino alla fine del set, senza mai trovarsi in situazioni di pericolo nei suoi turni di battuta. La sua sicurezza in campo ha fatto la differenza, impedendo a Rublev di rientrare nel match.

Il terzo set è stato il più equilibrato dell’incontro, anche se Sinner non ha mai dato l’impressione di poter perdere il controllo. L’unico momento di potenziale difficoltà è arrivato con una palla break concessa, ma l’italiano è riuscito a gestire la situazione con freddezza. La svolta decisiva è avvenuta nel decimo game, quando Sinner ha messo a segno l’allungo decisivo per chiudere la partita e garantirsi l’accesso ai quarti.

Ora, il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà Alexander Bublik, un giocatore che conosce bene. I due si sono affrontati già quattro volte in carriera, con tre vittorie per l’italiano e una per il kazako. L’ultimo incontro risale al 2023, quando fu Bublik ad avere la meglio grazie al ritiro di Sinner. In precedenza, però, l’italiano aveva sempre avuto la meglio, mostrando superiorità sia tecnica che mentale.

Un episodio significativo risale al 2021, quando dopo una partita tra i due, Bublik si complimentò con Sinner, dicendo: “Tu non sei umano, hai 15 anni e giochi così? Complimenti”. Ora che l’italiano è cresciuto ulteriormente come giocatore, sarà interessante vedere come si evolverà questa sfida.

L’appuntamento per i quarti di finale del Roland Garros è fissato per mercoledì. Per Sinner, questo rappresenta un’altra opportunità per dimostrare il suo valore e consolidare ulteriormente la sua posizione ai vertici del tennis mondiale.