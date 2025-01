Sinner supera Pietrangeli negli Slam: ‘I bilanci si fanno a fine carriera, Jannik sta andando oltre’

Il 23enne campione italiano Jannik Sinner trionfa ancora agli Australian Open 2025, battendo Zverev in finale e conquistando il terzo Slam della sua carriera

Jannik Sinner ha trionfato ancora, difendendo con successo il suo titolo agli Australian Open 2025 e consolidando ulteriormente il suo status di numero uno al mondo. La sua vittoria in finale contro Zverev è stata indiscutibile: tre set secchi e senza storia, con il tedesco che non ha mai dato l’impressione di poter rovesciare il risultato. Con questo trionfo, il giovane tennista di Sexten si è aggiudicato il terzo torneo del Grande Slam della sua carriera (dopo lo US Open 2023), superando il leggendario Nicola Pietrangeli per il titolo di tennista italiano più vincente.





Nicola Pietrangeli elogia Sinner: “Sta esagerando, ma se lo merita”

Intervistato dall’Ansa, Nicola Pietrangeli ha avuto parole al miele per Sinner, ma non ha mancato di scherzare: “I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando…”, ha detto ridendo. Pietrangeli ha poi aggiunto che Sinner merita tutto il successo che sta ottenendo, lodandolo non solo per il suo gioco, ma anche per il suo comportamento dentro e fuori dal campo.

Sinner, infatti, sta portando i suoi numeri a vette storiche: è l’ottavo giocatore nella storia a vincere le prime tre finali del Grande Slam disputate e il primo, dopo Rafa Nadal, a difendere il suo primo titolo Slam. Inoltre, Jannik è il più giovane a vincere due volte consecutive l’Australian Open, dopo Jim Courier.

Il campione azzurro ha vinto 37 delle ultime 38 partite giocate, perdendo solo la finale di Pechino contro Alcaraz a settembre. Ha vinto 87 dei suoi ultimi 98 set disputati, dimostrando una dominanza assoluta, soprattutto sulla superficie del cemento, che sembra ormai essere la sua superficie preferita.

Giorgia Meloni: “Sinner è motivo di grande orgoglio per l’Italia”

Non sono mancati i complimenti da parte delle autorità italiane, tra cui la premier Giorgia Meloni, che via social ha espresso grande orgoglio per la vittoria di Sinner: “Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”.

Il giovane tennista continua a scrivere la sua leggenda, mettendo in mostra un talento e una mentalità che lo stanno proiettando verso il futuro più luminoso del tennis mondiale.