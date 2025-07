Sinner vince a Wimbledon, ma un dettaglio attira l’attenzione: c’è chi parla di gaffe mondiale, e chi vede un vantaggio per i conti dello Stato

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon rappresenta un traguardo senza precedenti per il tennis italiano, essendo il primo giocatore del Paese a conquistare il prestigioso torneo. Tuttavia, questo storico evento è stato caratterizzato da una significativa assenza: la tribuna delle autorità era vuota di rappresentanti del governo italiano. A Londra, solo l’ambasciatore italiano era presente, mentre la delegazione ufficiale e i membri del governo mancavano completamente, lasciando i familiari e il team del tennista a celebrare da soli il trionfo.





Nonostante i messaggi di congratulazioni inviati attraverso i social media da parte della Premier Giorgia Meloni e di altri leader politici, l’assenza fisica a Wimbledon è stata particolarmente evidente. Mentre il nome di Sinner veniva acclamato da una folla entusiasta, le istituzioni italiane sembravano completamente disinteressate. La tribuna d’onore era occupata da figure di spicco come i principi di Galles e il Re di Spagna, che hanno dimostrato l’importanza della rappresentanza ufficiale in occasioni di tale rilevanza.

La mancanza di un qualsiasi rappresentante italiano, anche a livello simbolico, ha suscitato reazioni negative e critiche. Molti hanno interpretato questa assenza come un segno di indifferenza o distrazione da parte del governo. Si sarebbe potuto inviare un sottosegretario o un consigliere, ma non è stato fatto alcun tentativo in tal senso, lasciando un vuoto che ha colpito non solo gli appassionati di tennis, ma anche i sostenitori dello sport in generale.

Dopo il trionfo, sono arrivate le dichiarazioni di orgoglio e le celebrazioni sui social media, ma molti hanno sottolineato che in momenti storici come questo, la presenza delle istituzioni è fondamentale. Le immagini e i video della vittoria di Sinner rimarranno impressi nella memoria collettiva, ma l’assenza della rappresentanza ufficiale italiana sarà altrettanto memorabile e discuterà di un’opportunità persa per il governo di mostrare il proprio supporto a un atleta che ha portato onore al Paese.

La vittoria di Sinner non è solo un successo personale, ma un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il tennis italiano. Tuttavia, l’assenza delle istituzioni ha sollevato interrogativi sulla priorità che il governo attribuisce allo sport e agli atleti che rappresentano l’Italia sulla scena internazionale. La mancanza di una presenza ufficiale a Wimbledon è stata percepita come un segnale di disinteresse nei confronti di un evento che ha catturato l’attenzione del mondo intero.

Le polemiche sull’assenza del governo si sono amplificate nei giorni successivi alla vittoria. Molti commentatori e analisti hanno evidenziato come la presenza di rappresentanti istituzionali avrebbe potuto non solo celebrare il trionfo di Sinner, ma anche inviare un messaggio di sostegno e riconoscimento a tutti gli sportivi italiani. In un momento in cui il Paese ha bisogno di esempi positivi e ispiratori, l’assenza di un gesto semplice ma significativo ha lasciato un’amara sensazione.