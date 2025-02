«Sono Maddie McCann, la bambina sparita in Portogallo nel 2007: ecco il test del Dna che lo conferma»

La giovane polacca torna sotto i riflettori con presunti test del DNA e dichiarazioni choc. Cosa c’è di vero dietro le sue affermazioni?





Julia Wandelt e il mistero di Madeleine McCann: nuove prove o un’altra illusione?

Julia Wandelt, la 23enne polacca che aveva già fatto parlare di sé dichiarando di essere Madeleine McCann, torna a far discutere. Dopo essersi scusata per le sue precedenti affermazioni, ha pubblicato nuove presunte prove genetiche, riaprendo il dibattito su uno dei casi di scomparsa più noti al mondo. Sul suo profilo social “@AmIJuliaWandelt”, Julia ha condiviso i risultati di un presunto test del DNA che, secondo lei, confermerebbero la sua identità come la bambina scomparsa nel 2007 a Praia da Luz, in Portogallo.

I dettagli del test del DNA

Julia sostiene che i medici coinvolti nel test abbiano confrontato elementi come occhi, denti e voce con quelli della piccola Maddie. Secondo quanto riportato, i risultati supporterebbero l’ipotesi che Gerry McCann, il padre di Madeleine, potrebbe essere il suo padre biologico.

Tuttavia, questa nuova teoria è in forte contrasto con quanto dichiarato in passato dalla dottoressa Fia Johansson, una investigatrice privata e medium che aveva aiutato Julia nella sua ricerca. La dottoressa aveva affermato che i precedenti test del DNA mostravano chiaramente che Julia era di origine polacca, con una piccola percentuale di discendenza lituana e russa.

Secondo Johansson, nonostante le affermazioni infondate, Julia ha avuto un impatto positivo: «Ha spinto gli investigatori a riaprire il caso McCann», ha dichiarato.

Chi è davvero Julia Wandelt?

Prima del 14 febbraio 2023, quando ha iniziato a dichiarare di essere Madeleine McCann aprendo un profilo Instagram dedicato, Julia conduceva una vita completamente diversa. Con le sue rivelazioni, ha rapidamente guadagnato oltre 1,1 milioni di follower sui social, attirando l’attenzione globale. Tuttavia, il caos mediatico l’ha spinta a cancellare ogni traccia del suo passato.

È emerso che Julia, conosciuta anche come Julia Faustyna, aveva precedentemente lavorato come modella e possedeva profili su siti web per adulti. Questo passato è stato spesso usato per mettere in dubbio la sua credibilità, ma non ha fermato la sua determinazione nel cercare risposte sul caso McCann.

Dubbi e domande sul caso

Le nuove dichiarazioni di Julia Wandelt sollevano più domande che risposte. È possibile che ci siano davvero elementi genetici che collegano Julia alla famiglia McCann? E perché i genitori di Madeleine avrebbero rifiutato di partecipare al test del DNA, come sostiene Julia?

Nonostante le critiche e le contraddizioni, il caso continua a catturare l’attenzione del pubblico. La vicenda di Madeleine McCann rimane una delle più grandi misteri irrisolti degli ultimi decenni, e ogni nuova dichiarazione sembra riaccendere le speranze – o le polemiche – intorno alla sua scomparsa.