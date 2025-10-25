«Sono sopravvissuto a un’esecuzione fallita nel braccio della morte – e c’è un volto che non dimenticherò mai»





Sopravvivere a un’esecuzione nel braccio della morte è un’esperienza eccezionalmente rara, qualcosa che sembra uscita dalle pagine di un romanzo o da un film di Hollywood.





Eppure, per un uomo americano, questa è diventata una realtà drammatica quando la sua iniezione letale è fallita a causa di un errore procedurale durante un tentativo di esecuzione disastroso avvenuto lo scorso anno.

Thomas Creech, il più longevo detenuto nel braccio della morte dell’Idaho, ha visto la propria esecuzione rinviata più volte dopo che il personale medico non è riuscito a trovare una vena adatta per l’iniezione, «rendendo impossibile procedere con l’esecuzione».

Il team medico ha trascorso oltre un’ora tentando di inserire l’ago nelle vene di mani, braccia, gambe e caviglie, prima di arrendersi e ricondurlo nella sua cella.

Settantacinquenne, Creech è oggi uno dei più anziani condannati a morte d’America. È detenuto dal 1974 e ha ricevuto la condanna capitale nel 1981 per l’omicidio di un compagno di prigione.

In totale, è stato riconosciuto colpevole di cinque omicidi in tre diversi stati, ma rimane sospettato di molti altri: in passato aveva confessato di aver ucciso 42 persone, dichiarazioni che in seguito ha ritrattato, secondo quanto riporta il Mirror.

Dopo oltre cinquant’anni dietro le sbarre, Creech ha raccontato i momenti agghiaccianti in cui ha creduto che fosse davvero arrivata la sua ora. Ha ricordato la paura di essere punto più volte con gli aghi, consapevole che, se l’ago fosse finalmente entrato nella vena, sarebbe morto nel giro di pochi secondi.

Parlando al New York Times, ha raccontato:

«Le peggiori sono state le punture alle caviglie. Continuavo a pensare: “È finita. Oggi muoio. Questo è il mio giorno.” Pensavo forse di essere già nell’aldilà. Ancora oggi, a volte, mi fermo e mi chiedo: ‘Sono davvero vivo? Dovevo morire il 28 febbraio. Sono morto, e questo è l’aldilà, una punizione continua per i peccati che ho commesso?’».

Durante la sua detenzione, Creech ha trovato l’amore con la sua attuale moglie, Leann — la madre di una delle sue guardie carcerarie — con la quale ha iniziato a scambiarsi lettere e che ha sposato nel 1998, sempre dietro le sbarre.

È proprio il ricordo di lei, durante quei momenti, a tormentarlo di più. Parlando dell’attimo dell’esecuzione, ha detto:

«Quello sguardo sul suo volto mi ha strappato il cuore.»

Prima dell’iniezione, gli era stato concesso di trascorrere qualche istante con Leann, il figliastro e il suo team legale, mentre consumava l’ultimo pasto: pollo con purè di patate e salsa, preparato dalla mensa del carcere.

Il trauma psicologico di essere sopravvissuto alla propria esecuzione è ora al centro delle battaglie portate avanti dai suoi avvocati.

Secondo il New York Times, il fallimento dell’esecuzione è stato causato dall’inesperienza del personale e dalle difficoltà nel reperire le sostanze necessarie per eseguire l’iniezione letale — una sfida sempre più comune vista l’età avanzata di molti detenuti nel braccio della morte.



