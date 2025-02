Sparatoria a Castiglione Chiavarese dopo una discussione tra vicini: un ferito in condizioni critiche, aggressore barricato in casa

Attimi di grande apprensione si sono verificati a Castiglione Chiavarese, in provincia di Genova, dove una lite tra vicini è sfociata in una violenta sparatoria. Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da almeno tre proiettili. L’autore della sparatoria, un uomo di 50 anni, si è barricato nella sua abitazione, circondata dai carabinieri, che hanno indossato giubbotti antiproiettile per affrontare la situazione.





Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto questa mattina. Il gestore di un allevamento bovino, dopo un contenzioso di lunga data con il vicino, ha aperto il fuoco, ferendo gravemente l’uomo. Dopo l’attacco, il presunto aggressore è fuggito, mentre la vittima è stata immediatamente soccorsa. L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di San Martino a Genova in elicottero, dove attualmente versa in condizioni critiche. È stato intubato e sedato sul posto e ora si trova sotto la supervisione del Punto di Rianimazione del Pronto soccorso.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante sono intervenuti dopo che una donna ha contattato il numero di emergenza 112 per segnalare la sparatoria. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il sospetto nella sua abitazione a Casarza Ligure, armato e riluttante a arrendersi. La situazione ha subito destato preoccupazione, portando le forze dell’ordine a circondare l’area e a prendere precauzioni straordinarie.

Una conoscente dell’uomo barricato ha cercato di persuaderlo a uscire e a consegnarsi, mentre una negoziatrice è stata chiamata sul posto per gestire la situazione. Le operazioni si sono svolte in un clima di tensione, con le forze dell’ordine pronte a intervenire in caso di ulteriori escalation.

La sparatoria ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona e ha portato a una mobilitazione significativa delle forze di sicurezza. I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’incidente e per raccogliere testimonianze dai vicini. La lite tra i due uomini era nota nella comunità, e si sospetta che il contenzioso si fosse intensificato negli ultimi tempi.

La gravità della situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, che seguono con apprensione gli sviluppi. La notizia della sparatoria ha rapidamente fatto il giro dei social media, generando commenti e preoccupazioni da parte di chi vive nella zona. La situazione rimane critica, e le forze dell’ordine stanno lavorando per risolvere il conflitto senza ulteriori violenze.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di garantire la sicurezza di tutti i cittadini coinvolti. La sparatoria rappresenta un triste esempio di come le dispute di vicinato possano degenerare in violenza, mettendo in pericolo la vita delle persone.

Gli sviluppi della situazione sono seguiti con interesse da parte delle autorità e dei media, che continuano a fornire aggiornamenti sulla salute della vittima e sulle operazioni di negoziazione in corso con il sospetto. La comunità di Castiglione Chiavarese si trova ora a fare i conti con le conseguenze di un episodio di violenza che ha scosso la tranquillità del luogo.

Resta da vedere come si evolverà la situazione e se le forze dell’ordine riusciranno a gestire il caso senza ulteriori incidenti. La speranza è che si possa trovare una soluzione pacifica e che il ferito possa ricevere le cure necessarie per recuperare.