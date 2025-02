Sparita a Lucca Gaia, ragazza di 15 anni. Il sindaco: “Segnalateci qualsiasi informazione”

A Lucca, la comunità è in allerta dopo la scomparsa di Gaia Celoni, una ragazza di soli 15 anni, avvenuta sabato sera. La giovane ha fatto perdere le sue tracce intorno alle 20:30, e da quel momento si sono moltiplicati gli appelli sui social media da parte di amici e familiari per ottenere informazioni su di lei. Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha utilizzato il suo profilo Facebook e quello ufficiale del Comune per lanciare un appello alla cittadinanza.





_”Da ieri sera, sabato 22 febbraio, alle ore 20:30 è scomparsa nel centro di Lucca questa ragazza: si chiama Gaia Celoni, ha 15 anni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza,” ha scritto il primo cittadino.

Il padre di Gaia, Fabio, ha anch’egli condiviso un messaggio accorato sui social, chiedendo a chiunque avesse visto la figlia di farsi avanti. La scomparsa, secondo le informazioni raccolte, è avvenuta dopo che Gaia era stata accompagnata dalla madre a Porta San Pietro. Da quel punto, sarebbe entrata nel centro storico per incontrare un’amica. Questa amica ha riferito di aver lasciato Gaia intorno alle 21:15, dopo che la ragazza le aveva comunicato di voler stare da sola.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando su possibili avvistamenti della giovane, con particolare attenzione a Borgo a Buggiano, dove vive il fidanzato di Gaia. Ci sono ipotesi che la ragazza possa essersi diretta lì prendendo un treno. Tuttavia, al momento si tratta solo di congetture. Il cellulare di Gaia risulta spento, il che complica ulteriormente le ricerche.

La scomparsa di una minorenne suscita sempre una forte reazione emotiva nella comunità. In questo caso, la mobilitazione è stata rapida, con molti cittadini che si sono uniti per condividere informazioni e rimanere aggiornati sulla situazione. La famiglia di Gaia è in costante contatto con le autorità, sperando che la giovane possa tornare a casa sana e salva.

I servizi di emergenza e le forze dell’ordine sono attivamente coinvolti nelle ricerche, e sono stati avviati controlli in diverse aree della città e nei dintorni. La presenza di volontari che aiutano a distribuire volantini e a diffondere la notizia della scomparsa è un segno tangibile della solidarietà della comunità.

In situazioni come questa, è fondamentale che chiunque abbia informazioni, anche se sembrano insignificanti, si faccia avanti. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di ogni dettaglio, che potrebbe rivelarsi cruciale per il ritrovamento di Gaia.

Il sindaco Pardini ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, invitando chiunque possa avere notizie a contattare immediatamente le autorità competenti. La speranza è che le ricerche diano presto esito positivo e che Gaia possa essere riportata a casa.