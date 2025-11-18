



Stavo facendo da babysitter per mia sorella. Alle tre del mattino, il baby monitor si illuminò.





Il piccolo dormiva profondamente. Poi, una voce sussurrò:

«Non sta bene.»

Rimasi paralizzata. La casa era immersa nel silenzio, interrotto solo da quel sussurro crepitante proveniente dal monitor. Il cuore mi batteva all’impazzata. Presi il telefono con le mani tremanti e chiamai mia sorella, Irina.

Non feci nemmeno in tempo a raccontarle cosa avevo sentito, che lei urlò: «Prendi mio figlio e corri in macchina. Chiuditi dentro e chiama il 112!»

Non feci domande. Afferrai Micah dalla culla, ancora avvolto nel suo sacco nanna, e corsi giù per le scale a piedi nudi. La mente correva: qualcuno era in casa? Uno scherzo? Un guasto? O qualcosa di peggio?

L’aria fredda della notte mi colpì il volto mentre correvo verso l’auto. Sistemai Micah nel seggiolino, chiusi le portiere e chiamai il 112, le mani che tremavano.

«Signora, resti calma. Gli agenti sono in arrivo», mi disse l’operatore.

Fissavo la casa, ogni ombra sembrava sul punto di muoversi. I minuti passavano lenti, come ore. Finalmente, le luci rosse e blu delle volanti riempirono il vialetto. Due agenti si avvicinarono all’abitazione con le torce in mano. Un terzo bussò al finestrino, facendomi sobbalzare.

«Sta bene? C’è qualcun altro dentro?» chiese.

«No, solo io e il bambino», sussurrai.

Annuì e si unì ai colleghi.

Dopo circa dieci minuti, uno degli agenti tornò alla macchina. «Non abbiamo trovato nessuno. Porte e finestre sono chiuse dall’interno. Ma faremo un altro controllo.»

Annuii, ancora troppo scossa per parlare.

Proprio allora, Irina arrivò nel vialetto, il viso pallido ma lo sguardo deciso. Saltò fuori dall’auto e strinse forte Micah.

«Dobbiamo raccontare tutto», mi disse, guardandomi.

Gli agenti si radunarono attorno a noi mentre Irina iniziava a spiegare, la voce tremante.

«Qualche mese fa, il mio ex, Dorian, ha iniziato a perseguitarmi. All’inizio erano chiamate, messaggi… poi ha cominciato a farsi vedere in giro. Ho chiesto un ordine restrittivo. Ma la settimana scorsa qualcuno ha cercato di entrare in casa. La polizia non ha trovato prove sufficienti per collegarlo a lui.»

Gli agenti si scambiarono uno sguardo. «È possibile che avesse accesso al baby monitor?»

Il volto di Irina impallidì. «Oh mio Dio… sì. Ce lo aveva regalato lui quando è nato Micah. Non ci avevo pensato—»

Uno degli agenti tirò fuori un taccuino. «Lo sequestreremo. Potrebbe averlo manomesso da remoto.»

Qualche ora dopo, dopo aver dato le nostre dichiarazioni, la polizia se ne andò. Ma dormire era impossibile.

La mattina seguente, i detective confermarono il nostro peggior timore: Dorian aveva installato un accesso remoto alla videocamera e al microfono del monitor. Rintracciarono il suo indirizzo IP. Ci stava osservando.

Due giorni dopo, fu arrestato.

Ma è lì che la storia prese una svolta inquietante.

Durante l’interrogatorio, Dorian negò di essere stato vicino alla casa quella notte. Disse: «Non sono stato io a sussurrare.» E la polizia scoprì qualcosa di strano: il suo accesso remoto non era stato utilizzato da oltre una settimana.

Un brivido mi attraversò la schiena.

Se non era lui… chi aveva sussurrato?

All’inizio, Irina e io non riuscivamo a darci una spiegazione. Il monitor non mostrava problemi tecnici, nessun malfunzionamento. La polizia eseguì ogni tipo di test.

Passarono le settimane. La vita tornava lentamente alla normalità. O almeno, quanto possibile.

Poi, una sera, la vicina anziana di Irina, la signora Geller, bussò alla porta. In mano teneva un piccolo pacchetto.

«L’ho trovato vicino alla mia recinzione. Ho pensato che potesse interessarvi», disse con voce pacata.

Dentro c’era un minuscolo registratore vocale — uno di quelli capaci di trasmettere audio da remoto.

La polizia lo collegò a un investigatore privato.

Si scoprì che era stata la madre dell’ex marito di Irina a ingaggiarlo.

Non aveva mai avuto fiducia in lei, la riteneva inadeguata a crescere Micah. Aveva pagato il detective per sorvegliare la casa, sperando di raccogliere materiale utile in vista di una battaglia per l’affidamento.

Il PI, nel tentativo di spaventare Irina e farle commettere un errore, aveva trasmesso a distanza quel sussurro inquietante.

«Non sta bene.»

Faceva parte del suo piano contorto.

Sia il detective privato che la madre di Dorian furono incriminati per sorveglianza illegale e molestie. Dorian, invece, dovette affrontare le accuse relative agli episodi di stalking precedenti.

Tutta la vicenda ci sconvolse. Ma rafforzò anche il legame tra me e Irina.

E il piccolo Micah? È al sicuro, cresce forte ogni giorno, circondato da più amore e protezione di quanto si possa immaginare.

Ripensandoci, quella notte mi ha insegnato qualcosa di importante.

Il male non arriva sempre sotto forma di uno sconosciuto nel buio. A volte si nasconde dietro volti familiari, fingendo di prendersi cura di te. Ma, per quanto spaventosa possa essere la situazione, ascoltare il proprio istinto — e le persone che ci amano davvero — può fare tutta la differenza.



