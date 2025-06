Stefania Corona e la separazione da Alvaro Vitali: cosa ha raccontato in tv e perché

Nel corso di diverse trasmissioni televisive tenutesi tra maggio e giugno, Stefania Corona, nota cantante e moglie dell’attore Alvaro Vitali, ha approfondito motivazioni e dinamiche che hanno portato alla rottura definitiva del loro quasi trentennale legame. La donna è apparsa più volte davanti alle telecamere per chiarire le ragioni della separazione e ribadire la sua fermezza nella decisione, pur riconoscendo i sentimenti ancora presenti.





Alle origini della rottura, Corona ha spiegato di aver vissuto una relazione sempre più sbilanciata, con un rapporto che un tempo era basato su un forte affiatamento personale e professionale. Ospite del programma La Volta Buona il 19 maggio, visibilmente emozionata, la cantante – che con Vitali condivideva anche un sodalizio lavorativo – ha ammesso: “Per me è stato fantastico, ero molto affascinata da lui. Eravamo un po’ come Al Bano e Romina, ma dietro alla nostra coppia c’era tutta una costruzione dei ruoli” . Ha anche ricordato come, negli anni, la dinamica privata si fosse trasformata in un rapporto quasi “infermiera‑paziente”, fino a quando non si è sentita più “moglie” ma unicamente nel ruolo tradizionale.

All’inizio di giugno, durante una partecipazione al programma condotto da Caterina Balivo, Corona ha risposto a ipotesi di tradimento e alla presenza di un altro uomo nella sua vita, sottolineando però che la separazione non è legata a questo aspetto. Ha precisato che i tre – lei, Vitali e il nuovo compagno – vivevano ancora insieme, ma in base a un’organizzazione paritaria: “Ma è come se avessimo dei mini appartamenti. Io e Alvaro abbiamo voluto chiudere una storia che non era più sentimentale, non eravamo più marito e moglie. Eravamo fratello maggiore e la sorella più piccola” .

La svolta definitiva è arrivata il pomeriggio del 24 giugno, poche ore prima della scomparsa di Vitali, quando Corona è tornata in tv per leggere un toccante messaggio scritto dall’attore, invitandola a ripensare la loro unione. La lettera recitava: “Non buttiamo via tutto. Sarò più presente sotto ogni punto di vista. Tu sei stato la mia roccia su cui mi sono più volte aggrappato. Sei crudele ma ti amo ancora. Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?” . Nonostante l’appello sentito, Corona ha confermato di non aver intenzione di tornare sui propri passi, rispondendo categoricamente “No, grazie” . Ha aggiunto che «i suoi figli non hanno voluto che i nipoti mi chiamassero nonna», svelando una sofferenza ulteriore legata alle dinamiche famigliari .

È importante chiarire che la decisione di Stefania Corona non è nata da una scelta impulsiva: nel maggio scorso, la cantante aveva dichiarato al settimanale Chi di essersi sentita troppo spesso «nascosta» nella relazione. Come ha affermato, “Ho dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia” .

La loro storia era iniziata nel 1998 e il matrimonio è stato celebrato nel 2006. Il legame tra Corona e Vitali era caratterizzato da una forte complicità lavorativa – insieme portavano in scena spettacoli di cabaret e partecipavano a eventi – fino a quando la carriera dell’attore ha perso ritmo e vitalità. Come ricorda la voce di testate come Wikipedia, Vitali, noto agli affezionati come Pierino, aveva sofferto di depressione e difficoltà economiche negli ultimi anni, nonostante il supporto quotidiano di Corona .

La presenza di Corona in tv ha avuto quindi una duplice valenza: da un lato, ha chiarito i motivi pratici e emotivi della separazione; dall’altro, ha voluto preservare l’immagine pubblica della coppia, limitando i commenti malevoli e le speculazioni, spesso legate a illazioni su tradimenti o mancanza di affetto. La scelta di parlare nei salotti televisivi riflette la necessità di restituire dignità e trasparenza a una relazione che in quasi tre decenni ha attraversato fasi di amore, lavoro comune e difficoltà personali.

In conclusione, Stefania Corona ha raccontato perché è andata in tv: per spiegare che la rottura con Alvaro Vitali non è stata determinata da tradimenti o imposizioni esterne, ma da una lunga evoluzione affettiva, in cui lei ha scelto di ritrovare sé stessa dopo anni trascorsi “nell’ombra”. Le sue parole hanno disegnato un quadro di una donna ferita ma determinata, impegnata a comunicare con rispetto, trasparenza e senza recriminazioni personali.